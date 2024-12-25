Çorum\'da Yerli Üretimle Hayvan Mamaları Üretim Tesisi Kuruluyor

Ekonomi

Çorum Belediyesi, OKA desteğiyle yıllık 5 milyon kutu kedi ve köpek yaş maması üretim kapasitesine sahip tesis için 37,4 milyon TL bütçeli sözleşme imzaladı. Yaş mama sektöründe ithalatı azaltacak proje sayesinde Çorum'un global pazarda yerini alması hedefleniyor.

Çorum Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Güdümlü Proje Desteği kapsamında yerli üretime katkı sağlayacak önemli bir projeye imza attı. Belediye iştiraki Çorum Beltaş A.Ş. tarafından hayata geçirilecek olan proje, Çorum Halk Et Kombinası'nda oluşan mezbahane atıklarını değerlendirerek kedi ve köpek yaş mama üretimi gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı ve Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle'nin imzaladığı sözleşme ile proje resmiyet kazandı. Yaklaşık bin metrekare alana kurulacak olan tesis, yıllık 2 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Proje, Türkiye'nin ithalata bağımlı olduğu yaş mama sektörüne yerli üretimle çözüm sunmayı amaçlıyor. Aynı zamanda sürdürülebilir üretim ve döngüsel ekonomi ilkeleriyle çevresel kirliliği önlemeyi hedefliyor.

Mezbahane atıklarının değerlendirilmesiyle hem çevreye zarar veren atıklar azaltılacak hem de yerli kaynaklardan değer üretilmiş olacak. Ulusal ölçekte ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen bu girişim, uzun vadede ihracat potansiyeliyle global pazarda Türkiye'yi temsil etmeyi amaçlıyor. Projenin, Çorum'dan başlayarak ulusal ve uluslararası ölçekte bir başarı hikayesine dönüşmesi bekleniyor. Endüstriyel simbiyoz ilkesiyle hayata geçirilecek tesis, Türkiye'de örnek bir model oluşturacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin detaylarını paylaşarak, günlük 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip olan Çorum Halk Et Kombinası'nın atıklarını değerlendireceklerini ve proje kapsamında yapılacak bu tesisin yerli üretimle ithalata bağımlılığı azaltacağını vurguladı.

"Günlük 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip"

Sıfır atık yaklaşımıyla hazırlanan proje kapsamında uluslararası standartlara uygun gıda güvenlik belgelerinin alınacağını ve hijyenik bir üretim ortamı için soğuk hava deposu ile küçük ölçekli inşaatların yapılacağını ifade eden Aşgın, "Günlük 250 büyükbaş ve 500 küçükbaş kesim kapasitesine sahip Çorum Halk Et Kombinası'nın kesimhane atıklarını değerlendirerek kedi ve köpek yaş mama üretim tesisi kurmak amaçlanmaktadır. Yeni istihdam fırsatları sağlayacak bu projeyle, ithalata bağımlı olduğumuz bu sektörde yerli üretimi artırmak ve ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlamak hedeflenmektedir. Sıfır atık yaklaşımıyla hazırlanan bu proje, bölgesel ve ulusal çapta ürün teminine de katkı sunacaktır" dedi.

"5 milyon adet kutu mama üretimi planlanmaktadır"

Başkan Aşgın, "Proje kapsamında yaş mama üretimine yönelik makine ekipmanları alınacak, uygun saklama şartlarını temin etmeye yönelik soğuk hava deposu kurulacak ve hijyenik üretim ortamını oluşturmak için küçük ölçekli inşaat işleri yapılacaktır. Ayrıca, yaş mama üretimine yönelik uluslararası standartlara uygun gıda güvenlik belgeleri alınacaktır. Proje ile oluşturulacak tesiste, tek vardiya esas alınarak farklı ağırlıklarda yıllık 5 milyon adet kutu mama üretimi planlanmaktadır. Bu da yaklaşık olarak Türkiye'de bulunan hayvan barınaklarının ihtiyacının tamamına yakını karşılayabilecek kapasitede üretime denk gelmektedir" diye konuştu.

"16,4 milyon TL'si ajansımız tarafından destekleniyor"

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise OKA'nın Çorum'da desteklediği üçüncü güdümlü proje olduğuna dikkat çekti. Dicle, "Evcil Hayvanlar için Yaş Mama Üretimi (Bir Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması) Projesi, OKA'nın fikir aşamasından fizibilitesine ve projelendirme sürecine kadar içerisinde aktif olarak yer aldığı Çorum'a kazandırılan üçüncü güdümlü projedir. Toplam bütçesi 37,4 milyon TL olan bu projenin 16,4 milyon TL'si ajansımız tarafından destekleniyor. Bu anlamlı projeyi hayata geçirmemizi sağlayan başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü olmak üzere, Çorum Belediyesi iştiraki Çorum Beltaş A.Ş., Çorum Belediyesi ve proje iştirakçileri Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hitit Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkemize hayırlı olsun"

Çorum'un kalkınma sürecine önemli katkı sunduklarını anlatan Dicle, "İş birliğimizin bu denli somut ve güçlü bir proje ile sonuçlanması, yerel kalkınmada hepimize ilham olacaktır. Bu iş birliğiyle, Çorum'un kalkınma sürecine önemli bir katkı sunduğumuz gibi, ülkemizin gelecekteki çevre ve ekonomi odaklı projelerine de örnek teşkil edeceğiz. Başarılı bir proje uygulama süreci diliyorum. Çorum'a, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı. - ÇORUM