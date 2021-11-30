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Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak - Son Dakika

Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak

30.11.2021 11:48
Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak

Kuraklıktan en çok etkilenen illerden Çorum'da, Belediyenin 2020'nin mayıs ayında başlattığı 53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı projesinin yüzde 99'u tamamlandı.

Kuraklıktan en çok etkilenen illerden Çorum'da, Belediyenin 2020'nin mayıs ayında başlattığı 53 kilometrelik Koçhisar İsale Hattı projesinin yüzde 99'u tamamlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile birlikte siyah renkle gösterilen Çorum'da son 40 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Türkiye'nin 2020'de en az yağış alan ili olarak belirlenen Çorum'da barajlardaki su rezervleri kritik seviyelere ulaşırken Çorum Belediyesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışmalarla vatandaşları susuz bırakmamak için kritik projeleri hayata geçiriyor.

2020'nin Nisan ayında 83 milyon lira bütçeyle ihale edilen Koçhisar İsale Hattı Projesi'nde inşa çalışmaları aynı yılın ekim ayında başladı. Proje kapsamında Alaca ilçesindeki Koçhisar Barajı'ndan kent merkezindeki OSB'de kurulu Su Arıtma Tesisi arasına 53 kilometre boru hattı döşendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaklaşık yüzde 99'unun tamamlandığı proje kapsamında Alaca ilçesine bağlı Küre köyü yakınlarında kurulan Terfi İstasyonu'ndaki çalışmaları yakından takip ediyor.

"Şehrimizde su kesintisine gitmemek için büyük mücadele verdik"

Aşgın, AA muhabirine, Türkiye'nin en kurak illerinden Çorum'da vatandaşların temiz su sıkıntısı çekmemesi için olağanüstü mücadele verdiklerini söyledi.

Kentteki barajların neredeyse kurumasına rağmen henüz su kesintisine gitmediklerini belirten Aşgın, şunları dile getirdi:

"Bir taraftan günlük su ihtiyacımızı karşılayacak yeni su kuyuları açarken, diğer yandan da gelecek 50 yıl su ihtiyacımızı karşılayacak büyük projeleri hayata geçirdik. Şehrimizde su kesintisine gitmemek için büyük mücadele verdik. Son birkaç ayda yaklaşık 5 milyon lira bütçeyle açtığımız yeni kuyularla birlikte 15 kuyudan su temin ediyoruz. Günlük ihtiyacımız olan 50 bin ton suyun 30 bin tonunu kuyulardan alıyoruz. Şehrimizde şu anda 3 barajımızda 700 bin metreküp su kaldı. Sadece barajlardan su alsak, 10 günlük suyumuz kalmıştı. Vatandaşlarımıza su problemi yaşatmadık. Bundan sonra da kısa vadede su problemi yaşatmamayı umuyoruz."

Koçhisar İsale Hattı'nın Terfi İstasyonu'nda son boruların birbirine bağlanmakta olduğunu ifade eden Aşgın, "Şehrimizde tüm Türkiye'de olduğu gibi son birkaç yıldır ciddi bir kuraklık var. Yağış oranlarımız çok düşük. Kuraklığa karşı tedbirler almamız gerekiyordu. Koçhisar İsale Hattı Projemiz bu anlamda bize ilaç gibi gelecek, su sorununu çözecek, öncelik verdiğimiz bir projedir." diye konuştu.

Aşgın, kent için hayati öneme sahip projenin hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve milletvekillerinin yoğun emeğinin olduğunu vurguladı.

"Önümüzdeki günlerde 53 kilometreden gelecek suyu şehrimizle buluşturacağız"

Devletin ve milletin el ele vererek, yüklenici firmanın da rekor sayılabilecek sürede projeyi tamamladığının altını çizen Aşgın, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde 53 kilometreden gelecek suyu şehrimizle buluşturacağız. Şehrimizin su problemini inşallah el birliğiyle çözmüş olacağız. Terfi İstasyonunda günlük 50 bin metreküp su basma kapasiteli 4 su motorumuz var. Şehrimizin günlük su ihtiyacını karşılıyor. Koçhisar İsale Hattı Projesi'nin ne kadar büyük ve kıymetli olduğu buradan anlaşılacaktır. Artık son bağlantı noktaları yapılıyor. İnşallah gelecek hafta organize sanayi bölgesindeki arıtma tesisine son kaynak yapılmak suretiyle bağlantımızı yapmış ve şehrimizi su probleminden kurtarmış olacağız."

Suya yatırım yapmaya devam edeceklerini anlatan Aşgın, OSB'deki arıtma tesisi, tesis ile kent merkezi arasındaki ishale hattının kapasite artırımı, Terfi İstasyonu'nun enerji ihtiyacını giderecek güneş ve hidroelektrik santrali gibi projelere hazırlandıklarını anlattı.

Aşgın, "Bu saydığım yatırımların maliyeti 700 milyon lira. Yani biz birkaç yıl içinde şehrimizde suya, arıtmaya 700 milyon lira civarında devlet, millet, belediye el birliğiyle yatırım yapmış olacağız. Çünkü su hayattır, suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Bütün canlılar için yaşam kaynağıdır. Dolayısıyla öncelikli işimiz hemşerilerimizin su temininde sorun yaşamaması. Bunun için de ekibimizle gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili önlemlerimizi almak zorundayız"

Kuraklığın küresel ısınmadan kaynaklandığına, dolayısıyla iklim değişikliğiyle de mücadele etmek durumunda olduklarına işaret eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Küresel ısınma ve kuraklık şu anda dünyanın en ciddi problemlerinden. Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ismi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına dönüştü. Bu, Cumhurbaşkanımızın konuya verdiği önemi gösteriyor. Sadece su temini ya da kuraklıkla değil, birçok noktada iklim değişikliği ve küresel ısınmayla ilgili önlemlerimizi hem hükümet hem de yerel idareler bazında almak zorundayız. Çorum'da da bunun güzel örneklerini veriyoruz. Bölgesel olarak daha kritik bir noktadayız. Amasya'nın Türkiye'de yağışın en azaldığı, Çorum'un ise kuraklığın en çok yaşandığı yer olduğu tespit edildi. Dolayısıyla ülke olarak bununla mücadele edeceğiz ama Çorum olarak daha özel çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bir yandan yeşil dokuyu güçlendirirken, diğer yandan da yağmur sularının daha etkin depolanıp kullanımını sağlamak için hazırlık yapıyoruz."

Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak
Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak
Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak
Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak
Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak

Türkiye, Çorum, Mayıs, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çorum'u susuzluktan Koçhisar İsale Hattı kurtaracak - Son Dakika Ekonomi


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