Çorum'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Çorum'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı

Çorum\'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı

Bölgenin en büyük tarım arazisine sahip olan Çorum'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı. Çiftçiler, modern tarım teknikleri ve yerel bilgi birikimleriyle zorlukları aşmaya çalışıyor.

11.07.2024 18:54  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgenin en büyük tarım arazisine sahip olan Çorum'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı. Bir dönem süresince topraklarını işleyen, ekime hazırlayan çiftçiler, bu yıl da bereket dolu tarlalar için umutlu.

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri bu yılın hasat beklentilerini etkilese de, çiftçiler modern tarım teknikleri ve yerel bilgi birikimleriyle bu zorlukları aşmaya çalışıyor. Mart ve Nisan aylarında etkili olan sağanak yağışlar kimi yerde ürünlere zarar verse de, kimi yerde bereketli ürünlerin oluşması çiftçinin yüzünü güldürdü. Belediye Başkanı Şerif Arslan, buğday hasadına başlayan çiftçileri ziyaret ederek, bereketli hasatlar diledi. Başkan Arslan'a, Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür ve Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca'nın tarım kenti olduğunu belirterek, "Çorum genelinde en çok sulu tarıma sahip arazileri barındırıyor. Koçhisar Barajı ile birlikte verimlerimiz artmış bulunuyor. Sulak alanlarda rekolte gayet güzel ancak, kıraç yerlerde problemler yaşanıyor. Yağış olursa bu topraklarda her zaman verim güzel oluyor. Yeni hasat sezonu hayırlı uğurlu olsun. Bol ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Baraj sularının geç açılmasıyla ilgili de açıklama yapan Başkan Arslan, "Geçtiğimiz dönemlerde vahşi sulamadan dolayı baraj sularımızda zaman zaman problemler yaşadık. Hem içme, hem de sulama suyu olduğu için sulamalar zaman zaman kesildi. Sulak arazilerden her zaman 5-6 misli daha verim alabilirsiniz. Sulama Birliği'nin biz Alaca'da kalmasını istiyorduk. Ancak geçmişte bu Mecitözü sulama birliğine verildi. Başkanlarımın şikayetlerini dikkate alacağız. İnşallah bunu tekrar Alaca'ya kazandıracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Başkan Arslan artan anız yangınlarına dikkat çekti"

Belediye Başkanı Şerif Arslan, ilçe genelinde artan anız yangınlarına dikkat çekerek, çiftçilere bu konuda uyarılarda bulundu. Yaklaşan hasat dönemi ile birlikte anız yangınlarının arttığını kaydeden Başkan Arslan,"Hasat mevsimi ile birlikte özellikle anız yangınları artmaya başladı. Çiftçilerimiz haklı olarak tekrar ürün almak için anız yangını yapıyorlar ancak bununla birlikte tarla üzerinde mineraller ve birçok canlı telef oluyor. Buradaki yanan canlıların hesabını nasıl vereceğiz bunu düşünelim. Anız yangınların toprağa da zararı oluyor. Verim düşüyor. Tüm çiftçilerimiz bu konuda dikkatli olmalıdır. Sadece anız yakılmıyor, bu evlere ve ormanlara da sıçrıyor. Bu konuya dikkat çekmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Baraj suları geç açılınca verim düştü'

Ticaret Borsası Başkanı Arslan Gür, "İlçemizde yaklaşık 120-130 bin dönüm arazi sulanabilir. Baraj ve altyapımız var devletimiz sağ olsun bunları yaptı. Tarım Bakanlığı'nın yaptığı bir yanlışı buradan söylemek istiyorum. Sulama konusunu Mecitözü'nde bir firmaya verdi. Kaymakamlık veya Belediye'ye verilmiş olsaydı sulama işi biz istediğimiz zaman sulayabilirdik. Biz sulama için gittik ücretlerini yatırdık, kartlarımızı aldık ancak 9 gün bayram tatil araya girdi. Bu süreçte su verilmedi. İklimlerde biraz kurak geçti ve bizler sulama yapamadık. Ekinler kuruduktan sonra suları açtılar. Burada bizim 100 bin dönüm arazide doğru düzgün sulama yapamadığımız için sulu tarıma göre aldığımız ürünün 4/3'ünü kaybetmiş bulunuyoruz. Buda Çorum Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün hatasından kaynaklanıyor. Nisan ve Mart ayları bizim için sulama konusunda önemliydi. Sulu tarımın bulunduğu alanda sulama sularının geç açılmasından dolayı çiftçilerimiz büyük zarar etmiş durumda. Yetkililerimizden bu konuya bir çare bulmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

'Bereketli bir yıl olsun'

Alaca Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan da, "Sulu alanlarda rekoltemiz güzel ancak Başkanımızın da dediği gibi kuru alanlarda rekolte problemi yaşıyoruz. Barajlar geç açıldı suyu geç verdiler. Arıza verdiği söyleniyor ancak buna hazırlıklı olmaları gerekiyordu. 10 gün önce suları açarak deneme yapılsaydılar çiftçilerimiz böyle duruma düşürmezlerdi. Yine de buna şükür. Bütün çiftçilerimize hayırlı bir hasat dönemi diliyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Alaca, Çorum, Çiftçilik, Tarım, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 19:16:59. #1.13#
SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde hasat dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement