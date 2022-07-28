Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor - Son Dakika
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Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

28.07.2022 17:21
Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Osmancık Orman İşletme Müdürlüğü, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulacak.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık'a Orman işletme Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Milletvekili Kaya, "Osmancık ilçemize Orman İşletme Müdürlüğü hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Osmancık'a kurulmasını planladığımız Orman İşletme Müdürlüğü kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Orman İşletme Müdürlüğü, Osmancık, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor - Son Dakika

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