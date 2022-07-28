AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya , Osmancık'a Orman işletme Müdürlüğü'nün kurulmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Milletvekili Kaya, "Osmancık ilçemize Orman İşletme Müdürlüğü hayırlı olsun" ifadelerini kullanarak; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Osmancık'a kurulmasını planladığımız Orman İşletme Müdürlüğü kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi'ye teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Osmancık'ta Orman İşletme Müdürlüğü kuruluyor - Son Dakika

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