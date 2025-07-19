Coşkun Kamıl, Yenişehir'deki Restoranın Sahibidir - Son Dakika
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Ekonomi

Coşkun Kamıl, Yenişehir'deki Restoranın Sahibidir

Coşkun Kamıl, Yenişehir\'deki Restoranın Sahibidir
19.07.2025 10:39
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Coşkun Kamıl, 24 yıl çalıştığı restoranın sahibi oldu. Yenişehir'in ilk kafe ve restoranını yönetiyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 40 yaşındaki Coşkun Kamıl, yıllar süren emeğinin karşılığını aldı. Kamıl 2000 yılında stajyer olarak işe başladığı ilçenin ilk kafe ve restoranında 2024 yılı itibarıyla işletmenin sahibi oldu.

Coşkun Kamıl, 24 yıl gibi uzun bir yıl boyunca stajyerlikle başladığı restoranda garsonluk, bulaşıkçılık, paket servisi ve aşçılık gibi birçok farklı görevlerde yer aldı. İşletmenin 2022 yılında işletme müdürlüğüne yükselen Kamıl, bu görevini iki yıl boyunca sürdürmesinin ardından 2024 yılında ise kendisine duyulan güvenin bir göstergesi olarak işletme eski sahipleri tarafından tamamen devredildi.

Kamıl, "Yenişehir'in ilk kafe ve restoranı olan bu işletmede 24 yılı aşkın süredir görev yapıyorum. Bugün 12 çalışanımız ve 120 çeşit ürünümüzle hizmet vermeye devam ediyoruz. Eski sistem nasılsa, aynı şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Coşkun Kamıl istikrarlı çizgisini koruyarak hizmet vermeyi sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Coşkun Kamıl, Yenişehir'deki Restoranın Sahibidir - Son Dakika

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