ÇTSO'dan İhtiyaç Sahiplerine Erzak Desteği
25.02.2026 18:23
Çerkezköy TSO, Ramazan'da 1250 erzak kolisi hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Ramazan ayının manevi atmosferinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla bin 250 erzak kolisini hazırladı.

Sosyal yardımlar kapsamında her sene Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere erzak desteğinde bulunan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Çerkezköy, Kapaklı ve Saray kaymakamlıkları ile iş birliği içerisinde süreci yönetiyor. Erzak kolileri Kaymakamlıklara iletilecek ve yine kaymakamlıktan belirlenen ailelere erzak kolileri ulaştırılacak. Ayrıca Çerkezköy TSO tarafından hazırlanan erzak kolilerinden Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyeleri tarafından da dağıtım gerçekleştirilecek.

"İhtiyaç sahibi ailelerimize ulaştıracağız"

Çerkezköy TSO Başkanı Ahmet Çetin, yardımların Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıttığını vurgulayarak, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği bir dönemdir. Odamız olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmak, onların sofralarına katkı sunmak bizim için büyük bir sorumluluk ve gönül borcudur. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray Kaymakamlıklarımız ile iş birliği içerisinde erzak kolilerimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmış olacağız. Bu yardımların, toplumumuzda dayanışma duygusunu pekiştirmesini temenni ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ÇTSO'dan İhtiyaç Sahiplerine Erzak Desteği - Son Dakika

