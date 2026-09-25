ÇÜ ile ADASO, sanayiciyi akademisyenle buluşturacak iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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ÇÜ ile ADASO, sanayiciyi akademisyenle buluşturacak iş birliği protokolü imzaladı

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ÇÜ ile ADASO, sanayiciyi akademisyenle buluşturacak iş birliği protokolü imzaladı
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Çukurova Üniversitesi ile Adana Sanayi Odası arasında Akademi-Sanayi İş Birliği Platformu Protokolü imzalandı. Platform, Çukurova Teknokent koordinasyonunda sanayicilerin teknik ve Ar-Ge ihtiyaçlarını yapay zeka destekli eşleştirmeyle uzman akademisyenlerle buluşturacak.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Adana Sanayi Odası (ADASO) arasında "Akademi-Sanayi İş Birliği Platformu Protokolü" imzalandı. Çukurova Teknokent tarafından Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirilen platform ile sanayicilerin teknik, teknolojik, yönetsel ve Ar-Ge odaklı ihtiyaçlarının, ilgili alanlarda uzman akademisyenlerle buluşturulması hedefleniyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç tarafından imzalanan protokolle, üniversite-sanayi iş birliğinin daha sistematik, hızlı ve sonuç odaklı bir yapıya kavuşturulması yönünde önemli bir adım atıldı.

"Üniversitemizin bilgi birikimini sanayimizin ihtiyaçlarıyla buluşturuyoruz"

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, üniversitelerin sahip olduğu bilgi birikiminin ve akademik uzmanlığın toplumun ve ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, üniversite-sanayi iş birliğinin bu sürecin temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Beriş, "Çukurova Üniversitesi olarak sahip olduğumuz akademik birikimi ve uzmanlığı Adana sanayisinin ihtiyaçlarıyla daha güçlü biçimde buluşturmayı önemsiyoruz. Sanayicimizin karşılaştığı sorunların bilimsel yöntemlerle çözümlenmesi,, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin somut projelere dönüşmesi hepimizin ortak hedefidir" dedi.

Rektör Prof. Dr. Beriş, platform sayesinde üniversitedeki akademik bilgi ve uzmanlığın doğrudan reel sektör ihtiyaçlarıyla buluşacağını belirterek, "Bilginin üretildiği üniversite ile bilginin uygulamaya dönüştüğü sanayinin daha güçlü şekilde bir araya gelmesi, Adana, bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bu kapsamda Adana Sanayi Odası ile başlayan iş birliğimizi ilerleyen dönemde genişleterek çok daha geniş bir kitleye ulaşmayı ve ülkemizin gelişimi anlamında önemli kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sanayicimizin sorununa doğru uzmanla çözüm üreteceğiz"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ise Türkiye'nin küresel rekabet gücünün artırılmasında üniversite-sanayi iş birliğinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Kıvanç, "Sanayicimizin üretimde, verimlilikte, Ar-Ge'de veya teknolojik dönüşümde karşılaştığı sorunlara hızlı ve bilimsel çözümler üretebilmesini istiyoruz. Bunun için sanayicimizin ihtiyaçlarını üniversitelerimizin bilgi birikimiyle çözümlenmesini hedefleyen bu platformda yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Rektörümüze de bu vizyoner çalışmasından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Platformun sanayicilerin doğru akademik uzmanlığa daha kolay ulaşmasını sağlayacağını belirten Başkan Kıvanç, "Buradaki temel amacımız, sanayicimizin yaşadığı sorunları, kıymetli akademisyenlerimizden alacağımız desteklerle hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturmak. Platformun Adana sanayisinin öncelikli sorunlarının çözümünün yanı sıra yeni projelerin, yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin ve yeni iş birliklerinin de önünü açacağına inanıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü artırmak için bilgi, teknoloji ve inovasyon kapasitemizi daha etkin kullanmamız gerekiyor. Bu platformun, üniversite-sanayi iş birliğinin daha somut ve sonuç odaklı hale gelmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanayicinin ihtiyacı akademisyenle eşleşecek

Çukurova Teknokent'in, Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle geliştirdiği Akademi-Sanayi İş Birliği Platformu, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek, sanayicilerin ihtiyaçları ile üniversitelerin bilgi birikimi ve akademik uzmanlığını aynı çatı altında buluşturmak amacıyla hayata geçirildi.

Platform aracılığıyla sanayi kuruluşları; teknik ve teknolojik sorunlarından yönetsel ihtiyaçlarına, Ar-Ge çalışmalarından ürün geliştirme taleplerine, süreç iyileştirme ve verimlilik konularına kadar farklı alanlardaki ihtiyaçlarını sisteme aktarabilecek.

Platforma iletilen talepler, ilk aşamada yapay zeka destekli bir ön eşleştirme sürecinden geçirilecek. Nihai eşleştirme ise Çukurova Teknokent'in koordinasyonunda, sanayi kuruluşu ve ilgili alanda uzman akademik taraflarla yapılacak değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirilecek.

Bu sayede sanayicilerin ihtiyaçlarına uygun akademik uzmanlığa daha hızlı ulaşması, karşılaştıkları teknik ve yönetsel sorunlara bilimsel çözümler geliştirilmesi ve firmaların Ar-Ge, inovasyon, ürün geliştirme ve verimlilik çalışmalarının desteklenmesi anlamında önemli bir fırsat oluşturması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Çukurova ÜniversitesiYapay ZekaTeknolojiÇukurovaEkonomiEğitimAdanaSon Dakika

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