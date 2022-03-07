Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza! - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza!

07.03.2022 09:59

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan gıda enflasyonu ve ayçiçek yağı fiyatlarının yükselmesiyle ilgili iktidarı eleştirdi.

Rusya- Ukrayna savaşının en çok etkilediği ülkelerden biri de Türkiye oldu. Türkiye'nin tarım ithalat ve ihracatının büyük bir çoğunluğunun bu iki ülkeyle olması çiftçiyi de iş dünyasını da gıda enflasyonunu da büyük oranda vurdu. Buğday ve ayçiçek yağında zamlar ardı ardına gelirken temel gıda maddelerine de zamların gelmesi bekleniyor.

BENZİN KUYRUKLARI

Türkiye'nin ülkede yetişmesine rağmen ithal edilen tarım ürünlerine bağımlı olmasını eleştiren Cübbeli Ahmet Hoca; bu konuya değindi.

Savaşın sonuçlarına değinen, Türkiye'nin buğdayının yüzde 80'inin Ukrayna ve Rusya'dan ithal edildiğini hatırlatan ve sohbet toplantısında cemaat üyelerine seslenen Ahmet Mahmut Ünlü, benzin istasyonları önündeki kuyruklarına değindi.

KONYA OVASINI HATIRLATTI

Konuşmasında iktidarın uyguladığı ithalata dayalı tarım politikasını "Bir Konya ovasında çıkan buğday bütün dünyaya yetecekken maalesef Konya ovası bata bata gidiyorsa yazıklar olsun bizim tarım politikamıza…" " diyerek eleştirirken "Fazla da sert konuşmak istemiyorum" diyerek kendini tuttu.

"Paramız var ki ithal ediyoruz" şeklindeki yaklaşımlara karşı, savaş çıktığında paranın da para etmediğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Çok büyük tehlike var" diye konuştu.

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Son Dakika Ekonomi Cübbeli Ahmet Hoca'dan iktidara 'yağ kuyrukları' eleştirisi: Yazıklar olsun bizim tarım politikamıza! - Son Dakika


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