Çukurca'da organik tahin üretimi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin tarihi taş değirmenlerinde tahin üretimine başlandı.

Çukurca ilçesindeki tarihi taş değirmenlerde öğütülen susamlar tahine dönüşerek sofralarda yerini buluyor. Bey Mahallesi'ndeki tarlasında susam eken Nurettin Güzel, meşakkatli bir süreçten sonra susamlarını topladı. Toplanan susamları yıkayıp üstündeki kabukları ayıklayarak odun ateşi üzerinde kavuran Güzel, şimdi ise taş değirmenlere götürerek susamı tahine dönüştürüyor. Güzel, tarihi taş değirmenlerde yapılan tahine Irak, İran ve bölgedeki komşu illerden yoğun talep olduğunu söyledi.

Açıklamalarda bulunan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ise göreve başladıklarında birçok tarım arazisinin ekilmediğini belirterek, "Tarlasını ekmek isteyen çiftçilerimiz ulaşım ve sulama sıkıntısı yaşıyordu. Belediyemiz bütçesinde Bey, Dutluca, Hersikan ve Yeni mahallerimizde araziler için betonarme kanallar yaptık. Engebeli araziler için plastik borular ile su götürmeye çalıştık. Gelecek yıl için de bu çalışmalarımız devam edecek. Aynı zamanda üretime yönelen çiftçilerimiz için ürünlerinin satılması konusunda da Çukurca Kaymakamlığı ile ortaklaşa hazırladığımız proje kapsamında ürün alma garantisi de verdik" dedi. - HAKKARİ