Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu - Son Dakika
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Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

25.03.2022 12:34
Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler ayçiçek tarlalarında yoğun mesaiye başladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çiftçiler ayçiçek tarlalarında yoğun mesaiye başladı. Bu yıl verimden umutlu olduklarını ve üretimde artış yaşanmasını beklediklerini söyleyen çiftçiler, zincir marketlerin yağ fiyatlarına da tepki gösterdi.

Kozan'da bu yıl ayçiçek üretimine havaların ısınmasıyla birlikte başlayan çiftçiler, tarlalarında yoğun mesai yapıyor. Maliyeti ve masrafı düşük olduğu için bu yıl da çiftçinin ayçiçeğine yöneldiğini kaydeden Bahri Aladağ, onlarca dönüm araziye ayçiçek ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Çukurova'da üretimde artış olduğunu ifade eden Aladağ, "Ayçiçeği çok maliyetli değil. Gübre ve mazot maliyeti düşük. Büyük marketlerdeki fahiş artışlar tepkiliyiz. Ayçiçeğinin bu yıl daha çok ekim yapılacağını düşünüyorum. Büyük marketler kafalarına göre fahiş artışlar yapabiliyor. Ülkemizin ihtiyacının karşılanması için üretimin artması gerektiğini düşünüyorum. Bunda sorun tarım politikası mı, denetim yetersizliğimi? Bilmiyorum. Geçen yıl ben ayçiçek ekimi yapmadım ama eken arkadaşlarım kilosu 4,5 TL'den sattı. Bizde bu yıldan umutluyuz" dedi. - ADANA

Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu
Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu

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Çukurova, Aladağ, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da ayçiçeği tohumları toprakla buluştu - Son Dakika


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