Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı - Son Dakika
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Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

06.06.2022 13:49
Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadının ardından ikinci ürün yer fıstığı ekimine başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadının ardından ikinci ürün yer fıstığı ekimine başlandı.

Kozan'ın Çukurköprü Mahallesinde çiftçiler buğday hasadını ardından topraklarını ikinci ürün ekimi için hazırladı. 60 dönüm araziye 1 ton yer fıstığı eken üretici Taner Arıoğlu, tarım arazisini koordinatlı cihaz ile toprak zayiatı yapmadan ekimlerini gerçekleştirdi. Arıoğlu, teknolojiyi kullanarak yapılan tarımda yüksek verim elde edildiğini belirterek, "Bölgemizde ikinci ürün ekimleri bu hafta ağırlıklı olarak başladı. Otomatik dümenlemeli traktörümüzle sıfır hatayla fıstık ekimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde bu yıl geçtiğimiz yıla oranla biraz düşük ekimler. Bizim bölgemizde iki bin üç bin dönüm kadar alan ekim yapılıyor. Bölgemiz Osmaniye ile sınır" dedi.

Kozan'da 27 bin dekar araziye yer fıstığı ekimi yapılması bekleniyor. - ADANA

Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı
Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı
Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı
Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı
Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı - Son Dakika
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