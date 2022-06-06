Çukurova'da yer fıstığı ekimi başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde buğday hasadının ardından ikinci ürün yer fıstığı ekimine başlandı.

Kozan'ın Çukurköprü Mahallesinde çiftçiler buğday hasadını ardından topraklarını ikinci ürün ekimi için hazırladı. 60 dönüm araziye 1 ton yer fıstığı eken üretici Taner Arıoğlu, tarım arazisini koordinatlı cihaz ile toprak zayiatı yapmadan ekimlerini gerçekleştirdi. Arıoğlu, teknolojiyi kullanarak yapılan tarımda yüksek verim elde edildiğini belirterek, "Bölgemizde ikinci ürün ekimleri bu hafta ağırlıklı olarak başladı. Otomatik dümenlemeli traktörümüzle sıfır hatayla fıstık ekimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemizde bu yıl geçtiğimiz yıla oranla biraz düşük ekimler. Bizim bölgemizde iki bin üç bin dönüm kadar alan ekim yapılıyor. Bölgemiz Osmaniye ile sınır" dedi.

Kozan'da 27 bin dekar araziye yer fıstığı ekimi yapılması bekleniyor. - ADANA