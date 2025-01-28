Çukurovalı İş İnsanları Platformu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi! - Son Dakika
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Ekonomi

Çukurovalı İş İnsanları Platformu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi!

Çukurovalı İş İnsanları Platformu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi!

Çukurovalı İş İnsanları Platformu, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da düzenlenen 2. toplantısında bir araya geldi. Ali Kağan Özarslan ve Tekin Topaloğlu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, iş dünyasının önemli temsilcileri ile kamu yöneticilerini buluşturdu.

28.01.2025 10:44
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Toplantıda, Çukurova'nın kalkınması için iş birliği olanakları ve yeni fikirler ele alındı. Platformdan yapılan açıklamada, "Bu değerli buluşmada bölge ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yeni fikirler tartışılmış ve iş birliği olanakları değerlendirilmiştir. Toplantımıza katılan herkese teşekkür eder, platformumuzun gücüne güç kattıkları için minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. Çukurova'nın kalkınması için hep birlikte daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

TOPLANTIDA YER ALAN İSİMLER

  • İstanbul Vali Yardımcıları Mustafa Kaya ve Mehmet Sülün,
  • Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden,
  • MSB Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Talat Canbolat,
  • Feke Belediye Başkanı Cömert Özen,
  • Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal,
  • Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir,
  • Kozan Vakfı Başkanı Ahmet Topaloğlu,
  • MNG Holding Genel Müdürü Aydoğan Süer,
  • Adana Çukurovalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat İnce,
  • Enelsan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Gökgöl,
  • Sultan Köşesi Otel ve Restoran Sahibi Recep İncecik,
  • Birbiçer Restoran'dan Fırat Topan,
  • Lezzet Catering'den İlker Balcı,
  • Exomoon Lojistik'ten Umut Aşkaroğlu,
  • OEA Grup'tan Oğuzhan Alp,
  • Piton Makina'dan Batuhan Yastı,
  • Finans Uzmanı Fatih Yılmaz,
  • Dış Ticaret Uzmanı Derya Adıgüzel,
  • Binboğa Bal Kooperatifi Başkanı Emrah Zararsız,
  • Bordo Havacılık'tan Erkan Adakoğlu,
  • Medya Uzmanı Sefa Özbolat.

Çukurovalı İş İnsanları Platformu, Çukurova bölgesine değer katacak yeni adımlar atmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Çukurova, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çukurovalı İş İnsanları Platformu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi! - Son Dakika

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