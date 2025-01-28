Toplantıda, Çukurova'nın kalkınması için iş birliği olanakları ve yeni fikirler ele alındı. Platformdan yapılan açıklamada, "Bu değerli buluşmada bölge ekonomisinin geliştirilmesine yönelik yeni fikirler tartışılmış ve iş birliği olanakları değerlendirilmiştir. Toplantımıza katılan herkese teşekkür eder, platformumuzun gücüne güç kattıkları için minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz. Çukurova'nın kalkınması için hep birlikte daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Çukurovalı İş İnsanları Platformu, Çukurova bölgesine değer katacak yeni adımlar atmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Çukurovalı İş İnsanları Platformu İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi! - Son Dakika
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