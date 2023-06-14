Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgesini ayağa kaldırmak birinci önceliğimiz

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir kez daha bir araya geldi. 8 saat süren toplantıda deprem bölgesine yapılacak çalışmalar da ele alındı.

"DEPREM BÖLGESİNİ AYAĞA KALDIRMAK BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ"

Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine de yeni müjdeyi verdi. Erdoğan, depremin vurduğu kentlerde sanayi sahalarının sayısını artıracaklarını belirterek şunları söyledi: "Deprem bölgesindeki 11 ilimizin alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız ve gönlümüz her zaman bölgedeki kardeşlerimizledir.

"11 YER DAHA SANAYİ SAHASI İLAN EDİLDİ"

Bugüne kadar 61 milyar lirayı buluyor toplan nakdi yardımlar. Depremzedelerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Depremde zarar gören organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, fabrikaların hasar tespit çalışmalarını zaten tamamlamıştık. İş dünyamıza yönelik destekleri arttırmıştı. Yayımladığımız kararname ile 2 bin 430 hektarlık alanda 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Biz afetzedelerimizi kesinlikle sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız.

"GÜVEN VE İSTİKRAR BAŞARININ ANAHTARI"

Bugün dünden daha güçlü duruş sergileyebiliyorsak yeni yönetim sisteminin sağladığı kazanımlara borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002 öncesinde her ikisinin eksikliğinin faturasını çok ağır ödemiş bir ülkedir. Pek çok sıkıntının temelinde siyasette güven ve istikrar açığı vardı. 2002'den itibaren güven ve istikrarı tahkim eden hamlelerimizle bu açığı kapattık.