Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam

07.02.2026 11:37
Emekli ikramiyeleriyle ilgili Ankara kulislerinde yüzde 25 ila yüzde 50 zam senaryoları konuşulurken, SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş; Ramazan Bayramı için 5 bin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inisiyatifiyle ise 5 bin 500 ila 6 bin lira ihtimalinin gündemde olduğunu belirtti.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam alırken, en düşük emekli aylığı yüzde 18,4 artışla 20 bin liraya yükseltildi. Maaş artışlarının ardından milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

İSA KARAKAŞ: ORTADA NET BİR ÇALIŞMA YOK

SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında emekli ikramiyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, şu an için netleşmiş bir çalışma olmadığını belirterek, bu konuda belirleyici olanın ekonomi yönetimi olduğunu ifade etti.

KULİSLERDE YÜZDE 25 VE YÜZDE 50 FORMÜLÜ

Ankara kulislerinde konuşulan senaryolara değinen Karakaş; mevcut 4 bin liralık ikramiyenin yüzde 25 ile yüzde 50 arasında artırılmasının gündemde olduğunu söyledi. Yüzde 25'lik artış formülüne göre emekli ikramiyesinin 5 bin liraya çıkabileceği dile getiriliyor.

ERDOĞAN FAKTÖRÜ DETAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatif kullanabileceğine dikkat çeken Karakaş, bu durumda ikramiye tutarının 5 bin 500 liraya, hatta 6 bin liraya kadar yükseltilebileceğini belirtti.

6 BİN LİRA KURBAN BAYRAMI'NA KALABİLİR

Bir diğer senaryoya göre ise Ramazan Bayramı'nda ikramiyenin 5 bin lira olarak ödenmesi, Kurban Bayramı'nda ise 6 bin liraya çıkarılması ihtimali bulunuyor. Karakaş, beklentinin genel olarak 5 bin ile 6 bin lira arasında şekillendiğini söyledi.

"1 MAAŞ İKRAMİYE GERÇEKÇİ DEĞİL"

"1 maaş ikramiye" iddialarına da değinen Karakaş, bu tür söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, emekli ikramiyelerinin 5-6 bin lira bandında olmasının beklendiğini ifade etti.

