Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeraltı barajında son düzenlemeler yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeraltı barajında son düzenlemeler yapılıyor

21.03.2022 19:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeraltı barajında son düzenlemeler yapılıyor

Bartın'da açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile katılarak yapacağı Bahçecik Yeraltı Barajı'nda son düzenlemeler yapılıyor.

Bartın'da açılışını yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemi ile katılarak yapacağı Bahçecik Yeraltı Barajı'nda son düzenlemeler yapılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sinan Güner, tesisin Bartın'ın içme suyu ihtiyacını karşılayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilklerden olan ve 2020 yılının eylül ayında yapımına başlanan Bahçecik Yeraltı Barajı, 22 Mart Salı günü hizmete alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barajın açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplu açılış töreninden telekonferansla katılım sağlayacak.

Tesisteki çalışmalar ve son düzenlemeleri yerinde inceleyen Bartın Valisi Sinan Güner, "Önemli yatırımlardan bir tanesi yeraltı barajı. 25 metre yüksekliğinde Bartın'ımızın ve ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını karşılayacak önemli bir tesis. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız canlı bağlantı ile buranın açılışını yapacak. Bundan dolayı gurur duyuyoruz. Şu anda burada DSİ Bölge Müdürü, ilçe kaymakamı ile beraber hazırlıkları incelemeye geldik. Herhangi bir eksiğimiz yok. Yarın devam edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Açılışı yapılarak hizmete alınacak yeraltı barajı, Bartın'ın yanı sıra Amasra ilçesi ve Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinin de içme suyu ihtiyacını karşılayacak. - BARTIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeraltı barajında son düzenlemeler yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeraltı barajında son düzenlemeler yapılıyor

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Underground, Bartın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeraltı barajında son düzenlemeler yapılıyor - Son Dakika


Son Dakika
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:25:10. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yapacağı yeraltı barajında son düzenlemeler yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement