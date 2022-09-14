İstanbul Başakşehir'de 450 sosyal konutun yapılacağı arazi ilk kez görüntülendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı sosyal konut projesine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve başvuru sayısının 224 bine ulaştığını açıkladı.

HANE GELİRİ ŞARTI İSTANBUL'DA 18, DİĞER İLLERDE 16 BİN TL

Sosyal konut ve arsa satışı başvurularının Ekim ayı sonuna kadar süreceğini açıklayan Bakan Kurum, başvuru yapmak için şartları da ayrıntılarıyla paylaştı. Kurum, "Başvuru yapacak vatandaşlarda İstanbul için en fazla net 18 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 16 bin lira olması şartı aranacak." dedi. Bakan ayrıca 18 yaşını tamamlamış gençlerin evlerinde artık misafir olduğunu belirterek ailesinin geliri ne kadar olursa olsun hane geliri kriterine takılmadıklarını duyurdu.

EVLERİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Kurum'un konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında verdiği bilgilere göre proje kapsamındaki 2+1 konutların büyüklüğü 75 ila 85 metrekare arasında değişecek. Fiyatları da 608 bin liradan başlayacak 770 bin liraya kadar çıkacak. 3+1 konutla ise 105 metrekare olacak ve fiyatları 850 bin ila 950 bin TL arası olacak.

"İKİ ÇEŞİT ARSA VAR"

Konut amaçlı arsa satışına ilişkin bilgi veren Bakan Kurum şunları söyledi: "Vatandaşlarımız gidecekler, kendi evlerini bu arsalara yapabilecekler. İki çeşit arsamız var. İlki, 350 ila 500 metrekarelik büyüklükte olacak. Buralarda yapılacak konut büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare olacak. Vatandaşımız, 192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 1.604 liradan başlayan taksitlerle, 10 yıl vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle arsasını alacak. İkincisi ise; hisseli parseller olacak. Burada da konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle, yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde insanımız arsasına kavuşacak."

İSTANBUL'DA 450 KONUTUN YAPILACAĞI ARAZİ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Cumhuriyet tarihinin bu en büyük sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da da tam 6 ilçede 50 bin konut yapılması planlanıyor. Başakşehir'de 450 konutun inşa edileceği arazi ise bugün ilk kez görüntülendi.