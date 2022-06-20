Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

20.06.2022 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'e sunuldu. Özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek gelecek.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi TBMM'ye getirildi. Kanun teklifi ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek gelecek.

YÜZDE 20 İLE 40 ARASINDA ÖDENEK EKLENECEK

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak.

YETKİ CUMHURBAŞKANI'NDA OLACAK

Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

GENEL BÜTÇE GELİR TAHMİNİ ARTTI

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

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Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu Çay Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu
Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
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