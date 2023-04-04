Trafik sigortasında yeni yönetmelik! Elektrikli otomobillere yüzde 10 prim indirimi yapılacak

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.

MAYIS'TA TAVAN FİYAT YÜZDE 5 ARTACAK

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

HASARSIZLIK İNDİRİMİ YÜZDE 50'YE KADAR YAPILABİLECEK

Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.