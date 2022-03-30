Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu

30.03.2022 19:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut olduEDİRNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut, arsa ve tarlada KDV indiriminin yüzde 8'e düşürüleceğini duyurmasının ardından sektörde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu

EDİRNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konut, arsa ve tarlada KDV indiriminin yüzde 8'e düşürüleceğini duyurmasının ardından sektörde hareketlilik yaşanması bekleniyor.

KDV indirimleriyle ilgili açıklamada bulunan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şubesi 2. Başkanı Namık Babacan, Edirne'de hayata geçirilen projelerde birlikte başlayan hareketliliğin, yapılan KDV indirimlerinden sonra daha da artacağını söyledi. Salgın sürecinde ve sonrasında inşaat sektöründe sıkıntılar yaşandığını belirten Babacan, yüzde 18 olan KDV oranının150 metrede yüzde 8'e düşmesinin de umut verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın satın alınan konutun nerede olursa olsun metrekaresine göre değişen aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacağını ve net alanı 150 metre kareyi aşmayan konutlarda KDV yüzde 8 olarak uygulanacağını duyurması sektörde sevinçle karşılandı. Ayrıca belirlenen büyüklüğü aşan konutlarda ilk 150 metrede yüzde 8, aşan konutlarda ise yüzde 18 KDV uygulanacak. Afet riski alanlarında 150 metreye kadar yüzde 1, aşan kısmında yüzde 18 KDV tahakkuku yapılacak. Arsa ve arazinin KDV oranını yüzde 8'e indirilecek.

"Yapılan uygulama rahatlık sağlayacak"

Yapılan uygulama ile müteahhitler ve alıcıların biraz daha rahatlamış olacağını söyleyen Babacan, Edirne'de az da olsa bir hareket olduğunu ve bundan sonra daha da bir hareket olmasını beklediklerini ifade etti.

Son zamanlarda arazilere olan talebin de artmaya başladığını belirten Babacan, "Şu anda Edirne'deki projeler devam ediyor. Edirne'nin bir yıldızı parladı, inşallah bundan sonra devamı gelir. Çünkü gelen misafirler burada alışveriş yapıyor.İyi şekilde karşılandıktan sonra mutlu şekilde dönüyor tabii bu durumda "bakıyoruz bir geliyor, iki geliyor "daha sonra düşünüp "Edirne çok sakin ben bir yer alayım" diyorlar. Özellikle son zamanda bağ-bahçe tipi görünümünde evlere çok talep oluştu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'dan ayrıldı Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hive'de onuruna verilen yemeğe katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Edirne, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:13 El Salvador Cumhurbaşkanı fotoğraf paylaşıp ülkesindeki mafyayı tehdit etti: Öldürmeyi bırakın yoksa bedelini onlar öder
18:56 Yaşanan dehşeti bu sözlerle anlattı: Ukrayna'da kadınlara, çocuklarının gözleri önünde tecavüz ettiler
18:46 Ukrayna, ilk kez Moskova'nın bazı şartlarını kabul etti! Önemli maddeler yer aldı
18:17 Olayın aydınlatılması için özel ekip kurulmuştu! 6 polis memuru tutuklandı
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 19:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın indirim açıklaması sektöre umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement