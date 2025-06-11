Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
11.06.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide iyimser olmak için güçlü nedenler bulunduğunu belirterek, ''2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği bir yıl olacak'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kabine toplantılarında ''Bu yıl Mehmet'i sıkıştırmayın'' diyerek Şimşek'in programına destek verdiği öğrenildi.

Ekonomideki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, rahatlamanın ne zaman hissedileceği geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu soruya Dünya gazetesine verdiği röportajda net yanıt verdi. Şimşek, önümüzdeki döneme ilişkin güçlü bir iyimserlik içinde olduklarını belirterek, "2026 yılı refahın daha çok hissedildiği, fırsatların genişlediği ve ekonomik güvenin pekiştiği bir yıl olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Göreve geldiği günden bu yana enflasyonla mücadelede taviz vermeyen Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarındaki kararlılığıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların güvenini kazandı. Bakan Şimşek'in, öngörülerinde dikkatli ve temkinli olduğu bilinirken, 2026 yılı için yaptığı refah vurgusu dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DESTEK MESAJI

Kulislere yansıyan bilgilere göre; Kabine toplantılarında bazı bakanların ek yatırım ve zam talepleri gündeme geldiğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Bu yıl Mehmet'i sıkıştırmayın. 2026 yılı refah yılı olacak" diyerek Bakan Şimşek'e destek verdiği ifade edildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Kabine, Finans, Refah, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 124212421:
    ama memet bizi sıkıştırıyor 30 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    siz halkı sıkıştırın aman mehmet'e bişey olmasın. evlerinde aç uyuyan çocukların ahı sarsın çocuklarınızı torunlarınızı 15 7 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Her yıl her şeye zam olarak ilerliyor ülke böyle yönetilmez . 11 5 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    2026 mı 4 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    tabi Mehmet Şimşek İngiliz bankalarından kredi alabiliyor. bu durumda sn Erdoğan ve ailesinin işine geliyor. krediyle ceza ile ülke yönettiklerini zannediyorlar. 4 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor 111 yıllık Türk kulübü futbolcularına ödeyecek para bulamıyor
Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti Kanserle mücadele eden Gül Onat, yapılan yorumlar karşısında isyan etti
Kütahya Simav’da korkutan deprem Kütahya Simav'da korkutan deprem
İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor İngiliz medyasından korkutan iddia: Amerika adım adım iç savaşa gidiyor
Ferdi Zeyrek’le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama Ferdi Zeyrek'le ilgili suikast iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Kulübüyle bile görüştüler Galatasaray, Fenerbahçe’nin yıldızını kadrosuna katıyor Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
İki katını önerdiler Galatasaray’ın yıldızına dev teklif İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Orlando Bloom’un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı Orlando Bloom'un kan arındırma tedavisi bilim dünyasında tartışma yarattı
Los Angeles’ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı Los Angeles'ta Apple mağazası göstericiler tarafından yağmalandı
Yaz sezonunu Türkiye’de açtı Formda vücudu göz kamaştırdı Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

08:01
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
Bayram boyunca radar şikayeti yağdı! Hız sınırı levhalarına düzenleme geliyor
05:29
ABD’de iç savaş sesleri Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
02:58
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti
15:56
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
15:47
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
15:43
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
15:32
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
15:25
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi
En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
15:18
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
15:14
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
15:13
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
Meslektaşının pantolonunu indiren kadına ibretlik ceza
14:54
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 10:43:04. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.