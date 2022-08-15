Tarım Kredi marketlerinde indirim zamanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti - Son Dakika
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Tarım Kredi marketlerinde indirim zamanı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti

15.08.2022 07:57

Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından yapılan fiyat düzenlemesiyle vatandaşlar makarna, yumurta, un, süt, salça ve pirinç başta olmak üzere 30'un üzerinde ürünü indirimli alabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kâr amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatı vermişti.

Erdoğan, 30'dan fazla üründe yapılacak indirimin yanı sıra kırmızı et fiyatlarıyla ilgili de güzel bir haber vermişti. Cumhurbaşkanı, "Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanıyla konuştum, Bakanım da konuştu, Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30, 35 indirimle onların da satışına başlayacağız" demişti.

İNDİRİM YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI

1400'e yakın noktada hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirimli satışa sunulacak ürünler de belli oldu. Vatandaşlar yarından itibaren bu marketlerde makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytinyağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezini indirimli fiyatlarıyla satın alabilecek.

"ZİNCİR MARKETLER DE KENDİLERİNİ BUNA GÖRE AYARLAYACAK"

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla piyasaları rahatlatacaklarını belirten Erdoğan, dün de "Pazartesinden itibaren büyükbaşta da yüzde 30-35 indirime gidiyoruz. 40 çeşit üründe Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi manada indirime gidiyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinden alışverişlerinizi rahatlıkla yapabilirisiniz. Şekerinden pirincine kadar, zeytinyağına, ayçiçeği yağına akınıza ne gelirse 20 çeşit tarım kredi kooperatifinden bunları alabilirsiniz ve piyasaları böylece daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler vesaire onlar da kendilerini buna göre ne yapacak ayarlayacak." dedi.

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