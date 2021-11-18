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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi

18.11.2021 14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yaptığı görüşmeyi değerlendiren İspanyol basını, Erdoğan'ın İspanya'ya uçak gemisi ve yeni denizaltılar inşa etmek için işbirliği teklifinde bulunduğunu yazdı. Türkiye'nin, İspanyol Navantia tarafından tasarlanan ve 2022 ilk çeyreğinde faaliyete geçecek bir amfibi hücum gemisi inşa ettiğine yer verilen haberde, Erdoğan'ın toplantıda ilkinden daha büyük bir gemi istediğine yer verildi.

İspanyol El Pais gazetesinde "Türkiye, İspanya'ya bir 'mega uçak gemisi' ve yeni denizaltılar inşa etmek için işbirliği teklif ediyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Başbakan Pedro Sanchez ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Beştepe'de yaptığı görüşme analiz edildi.

"ERDOĞAN, İLKİNDEN DAHA BÜYÜK BİR GEMİ İSTEDİĞİNİ AÇIKÇA BELİRTTİ"

Miguel Gonzalez imzasıyla çıkan haberde, iki ülkenin yakın ilişkisine değinildi. Erdoğan ve Sanchez görüşmesi sonrası, İspanya ve Türkiye arasında artırılacak savunma sanayii işbirliğine vurgu yapılan haberde, "Türkiye, İspanyol Navantia tarafından tasarlanan ve 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen bir amfibi hücum gemisi inşa etti. İspanyol kamu tersanesi ile yapılan sözleşmede ikinci bir gemi inşa etme seçeneği de var. Ancak Erdoğan, ilkinden daha büyük bir gemi istediğini toplantıda açıkça belirtti" denildi.

"İSPANYA, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLİYOR"

İspanya'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki en iyi ortaklarından biri olduğu belirtilen değerlendirmede, "İspanya, Türkiye'nin Avrupa'daki en iyi ortaklarından biri. İspanya, bu dayanışmanın bir göstergesi olarak 2015'ten bu yana Suriye sınırında bir dizi Patriot sistemlerini tutuyor. Türkiye'nin AB üyeliğini, Gümrük Birliğine katılmasını ve vize serbestisi hedefini destekliyor" denildi.

ERDOĞAN: İSPANYA İLE DAHA BÜYÜK BİR GEMİ YAPMAK İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye ve İspanya'nın, Avrupa'nın doğu ve batı ucunda Avrupa'nın güvenliğinin ve refahının köşe taşı olarak stratejik konuma haiz iki NATO müttefiki olduğunu söyleyerek, "İspanya 2015 senesinden bu yana Türkiye'de konuşlu Patriot sistemleri ile ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef yine birçok NATO ülkesi buradaki Patriot'larını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır. Bu vesileyle İspanyol dostlarımıza bir kez daha şansım ve milletim adına teşekkür ediyorum. İspanya'nın bu tutumunun diğer bazı müttefiklerimizce de örnek alınmasını temenni ediyorum. Özellikle savunma sanayi alanında İspanya ile birçok ortak proje yürütüyoruz. Ülkelerimizin potansiyelini göz önünde bulundurarak bu alandaki iş birliğimizi daha da derinleştirmeyi özellikle arzu ediyoruz. Biliyorsunuz İspanya ile birlikte uçak gemisini (TCG Anadolu) yaptık ve şu anda artık denize indirmiş vaziyetteyiz, ama biz inşallah bir de şimdi bunun çok daha büyüğünü yine İspanya ile birlikte yapalım istiyoruz. Bu konuda değerli dostumla mutabıkız. Savunma sanayiinde birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var; İHA, SİHA, Akıncı gibi. İspanya'nın kendi ürünlerini paylaşabilme imkanımız da olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İspanya, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e ilkinden daha büyük bir gemi yapmayı önerdi - Son Dakika
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