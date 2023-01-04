Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı.
Erdoğan'ın açıkladığı rakama ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Tayyar sosyal medya paylaşımında, "Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı" dedi.
Tayyar mesajının devamında şunları kaydetti; "Memur da emekli de mutlu değil. Oysa sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır."
Son Dakika › Ekonomi › AK Partili Şamil Tayyar: Memur da emekli de maaşlarına yapılan zam sonrası mutlu değil - Son Dakika