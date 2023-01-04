AK Partili Şamil Tayyar: Memur da emekli de maaşlarına yapılan zam sonrası mutlu değil - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar: Memur da emekli de maaşlarına yapılan zam sonrası mutlu değil

04.01.2023 10:01

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını yüzde 25 olarak açıklanırken, AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar konuya dair yaptığı paylaşımda, "Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı. Memur da emekli de mutlu değil. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekliye yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı.

ŞAMİL TAYYAR'DAN SES GETİRECEK ÇIKIŞ

Erdoğan'ın açıkladığı rakama ise AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.

"ZAM ORANI BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI"

Tayyar sosyal medya paylaşımında, "Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, maalesef beklentilerin gerisinde kaldı" dedi.

"İNANCIM O Kİ BİR TELAFİ DÜZENLEMESİ OLACAKTIR"

Tayyar mesajının devamında şunları kaydetti; "Memur da emekli de mutlu değil. Oysa sözleşmelilere kadro, asgari ücret ve EYT kararı büyük memnuniyet oluşturmuştu. İnancım o ki bir telafi düzenlemesi olacaktır."

YORUMLAR (6)
  • Ayhan AYDINLIK: Temmuz ayında Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Emekliye ise yüzde 40 civarında zam yapıldı. Amaç: Enflasyona ve market zamlarına ezdirmemekti. 2023 yılında ne oldu; Asgari ücrete yüzde 54 zam, Emekliye yüzde 25 zam. Asgari ücretliyi ezdirmedin, ya emekliyi ne yaptınız ! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi AK Partili Şamil Tayyar: Memur da emekli de maaşlarına yapılan zam sonrası mutlu değil - Son Dakika


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