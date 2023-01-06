Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar

2023'ün ilk 6 ayı için uygulanacak memur ve emekli maaş zammı yüzde 30'a çıkarıldı. TBMM'de grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi.

YÜZDE 30'LUK ZAM ANKETLERE DE YANSIDI

Erdoğan'ın verdiği müjde kimi vatandaşlarda büyük memnuniyet yaratırken, kimileri tarafından da yetersiz bulundu. Yüzde 30'luk zammın yansımaları ASAL Araştırma'nın son anketine de yansıdı.

YÜZDE 15,3 KARARSIZ

1402 kişiye "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" sorusunun yöneltildiği anketten yüzde 55.5 "Evet", yüzde 29.2 ise "Hayır" yanıtı çıktı. Katılımcılardan yüzde 15.3'ü ise kararsız olduğunu ifade ederek cevap vermemeyi tercih etti.