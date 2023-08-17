Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına düzenleme için talimatı verdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına düzenleme için talimatı verdi

Son Güncelleme: 17.08.2023 16:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emekliler için talimatı verdi. Emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ''Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmayız. Tüm imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağız'' dedi.

Emekli maaşlarına temmuzda yapılan yüzde 25'lik zam milyonları memnun etmedi. Geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek maaşlara düzenleme isteyen emeklilerin beklediği müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erdoğan'ın emekli maaşlarına düzenleme yapılması için talimat verdiğini söyledi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum." dedi.

EKİM AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çorum'a giden Bakan Işıkhan'a, bir vatandaş emeklinin sorunlarından bahsetmişti. Işıkhan ise, "Çok rahat olun, lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah…" diyerek Meclis'in açılacağı ekim ayını işaret etmişti.

EN DÜŞÜK MAAŞ 7.500 TL'DE KALDI

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Bu durum milyonların tepkisini çekerken, hükümet düzenleme için kolları sıvadı.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına düzenleme için talimatı verdi - Son Dakika
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