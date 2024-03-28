Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart'taki yerel seçim süreciyle ilgili Bursa'da düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emeklilerle ilgili temmuz ayını işaret ederek "Yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, enflasyonu Avrupa ve ABD'nin de kontrol altına almaya çalıştığına dikkat çekerek küçük esnafların prim gün sayısı için de çalıştıklarını belirtti. Erdoğan, konuşmasında muhalefeti de eleştirerek ihtirasları yüzünden PKK'ya ve FETÖ'ye göz kırptığını söyledi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bugün Bursa'da katılım, 90 bin. Durmak yok, yola devam. Pazar günü inşallah sandıkları gümbür gümbür patlatacağız. Bursa'yla birlikte Türkiye Yüzyılına hazırlanıyoruz. Biz biliyoruz ki Bursa'nın boş lafla işi olmaz. Çünkü Bursa emeğin alın terinin şehridir. Bursa yatırıma bakar, esere bakar. Bursa icraata bakar. Türkiye Yüzyılı yolcuğumuzda bizi en iyi anlayacak olan Bursa'dır. Bursa TOGG başta olmak üzere prestij eserlerine öncelik yapıyor. Biz de belediye başkanlarımızla el ele verip Bursa'nın önünde yeni bir dönem açmayı planlıyoruz.
Güven ve istikrar iklimimizi bozmak için yıllardır ülkemizde etki edebildikleri her kesimi kışkırtmaya, hareketlendirmeye çalıştılar. Her seçim döneminde de aynı senaryoyu devreye soktular. Milletimizle bir olup tüm bu oyunları birer birer bozduk. Kimi tuzakları geçtiğimiz mayısta olduğu gibi sandıkta hüsrana uğrattık.
Kimi tuzakları 15 Temmuz'da olduğu gibi sokakta bertaraf ettik. Kimi tuzakları askeri harekatlarımızla sınırlarımız ötesinde durdurduk. Tabii bu uzun soluklu bir mücadeledir. Her dönemde yeni araçlar, yeni argümanlar, yeni taktikler devreye giriyor. Hiç şüpheniz olmasın, önümüzde bizi yine zorlu bir süreç bekliyor. Bu toprakları vatan yapmak için verdiğimiz uğraşı, vatanımızı elde tutmak için de sürdürmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde tıpkı bir asır önce yapmaya çalıştıkları gibi bizi bu topraklardan jiletle kazıyıp atmakta tereddüt etmeyecekleri açıktır.
Ülkemiz muhalefetinin anlamadığı, anlamak istemediği, anlasa bile önemsemediği hakikat işte budur. İhtirasları öylesine gözlerini bürümüş durumda ki ülkenin ve milletin uzun vadeli çıkarlarının altına dinamit döşemekten çekinmiyorlar. Bu uğurda PKK'ya göz kırpıyorlar. Bu uğurda FETÖ'ye göz kırpıyorlar, bu uğurda emperyalist heveslere göz kırpıyorlar, bu uğurda her türlü hırsızlığa, arsızlığa yol veriyorlar. Siyasi vizyon sıfır. Siyasi program hak getire, proje mevcut değil, icraat desten zaten yok. Buna karşılık muhalefet cenahında her türlü istismar, her türlü kirli pazarlık, her türlü entrika kol geziyor.
CHP, çeşitli şehirlerde DEM'le hem de tabanına rağmen neyin karşılığı, hangi paylaşımların ürünü olduğu bilinmeyen karanlık ittifaklar kuruyor. Fakat bundan öylesine utanıyorlar ki saklamak için de kırk takla atıyorlar. CHP'nin ihtirasları DEM'in de için hallaç pamuğuna çevirdi. Bu partide kimi diyor ki kendimize oy verelim, kimi diyor CHP'nin kuyruğuna takılalım. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Toplam üye sayısı 500 bini bulmayan marjinal partiler, sağa sola talimat veriyor, istikamet çiziyor, seçmenin iradesine ipotek koyuyor. CHP'li faşist yöneticiler 'kapıdan giremezsiniz' diyerek zaten bunları her gün tokatlıyor.
Avrupa'sından, ABD'sine herkesin kontrol altına almaya çalıştığı enflasyonla biz de mücadele ediyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini artırdık. Ayrıca 5 bin lira ödemede bulunduk. Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz."
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuz ayında enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız - Son Dakika
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