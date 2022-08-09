Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı

09.08.2022 19:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı Erdoğan'ın helikopteri inmeden önce Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan gemiyi 3 kez turladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı

Erdoğan'ın helikopteri inmeden önce Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan gemiyi 3 kez turladı

MERSİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı. Erdoğan'ın helikopteri inmeden önce Mavi Vatandaki filonun "en güçlüsü" olan gemiyi 3 kez turladı.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisi 2,5 aylık çalışmanın ardından hazır hale getirilerek bugün ilk görev yerine uğurlanıyor. Uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindekilerle helikopterle ile geldi. Erdoğan'ı helikopteri inmeden önce devasa geminin çevresini 3 kez döndü. Erdoğan'ın bu sırada havadan inceleme yaptığı belirtildi. Gemide brifing alacak olan Erdoğan ardından uğurlama törenine katılacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak 'Mavi Vatan'daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Dünya'daki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han'ın 62 bin groston ağırlığında bir gemi olduğu kaydedildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katıldı Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı Abdulhamid Han sondaj gemisi limandan ayrıldı
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemisine helikopterle iniş yaptı - Son Dakika

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