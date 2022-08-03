Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir - Son Dakika
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Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir

03.08.2022 01:15
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alım fiyatını gelir destekleriyle 54 lira olarak açıklaması üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alım fiyatını gelir destekleriyle 54 lira olarak açıklaması üreticiler tarafından olumlu karşılandı.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin, serbest piyasanın geçen yıl 27 TL'den başlayıp 48 TL'den kapattığına dikkat çekerek, yine serbest piyasada fiyatların yükselebileceğini öngördüklerini söyledi.

Açıklanan fındık fiyatı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, "Bugünkü şartlarda gelir destekleriyle beraber 54 TL iyi bir fiyat açıklandı. TMO'da gelir destekleri hariç 50 randımana göre Giresun kalite için 53,levant kalite 52 TL arı randıman farkı olarak alım yapacağını açıkladı. Dolayısıyla 50 randıman fındığı olan 52, 53 TL'den fındığını satarken, randımanı fazla olan üreticiler ise daha yüksek fiyatlardan satabilecektir ve bu fiyatlar da 55, 56 TL'ye hatta daha yüksek fiyatlara çıkabilir" dedi.

-Serbest piyasayı üretici belirleyecek

Serbest piyasayı da oluşabilecek fiyatları da değerlendiren Şahin, "Serbest piyasada geçen her zaman TMO'nun altında fiyat oluşmaktadır. Ancak arz ve talebe göre değişmektedir. Geçen sezon 27 TL'den başlayan serbest piyasa 48 TL'den kapatmıştır. Bu sezon da 45 TL'nin üzerinde bir fiyattan başlayacağını düşünüyoruz. Bu fiyatın altına düşmez ancak, arz ve talebe göre yükselebilir ve hatta geçen sezon olduğu gibi TMO'nun alım fiyatının üzerine çıkabilir. Serbest piyasada fiyatların yükselmesi için üreticilerin kesinlikle emanete fındık vermemesi ve ihtiyacı kadar pazara indirmesi gerekir. Aksi halde serbest piyasada fındık fiyatı emanete fındık verilirse düşebilir. Bunun için serbest piyasayı belirleyecek olan üreticidir" dedi. - GİRESUN

YORUMLAR
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Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi Giresun'da, üretici ve esnaf kesimi temsilcileri fındık fiyatını değerlendirdi
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO'yu geçebilir - Son Dakika
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