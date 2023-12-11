Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026\'da enflasyon tek hane olacak

İşçi ve işverenin pazarlık başlamadan anlaştığı bir konu var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulunda, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi"nin görüşmelerinde konuştu. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, 2026 yılında enflasyonun tek haneye ineceğini söyledi.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomi politikalarını güçlü ve eşgüdümlü kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini daha güçlendireceğiz. Küresel büyüme hızındaki azalmanın bu yıl ve gelecek yıl devam etmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,9 büyüme öngörülüyor. Küresel ticarette önemli bir toparlanma gerçekleşmiş, ticaret hacminde salgın önceki seviyelere dönüş gözlendi.

"2024'TE FAİZ ARTIRIMLARININ SONA ERMESİ BEKLENİYOR"

Küresel enflasyon son dönemde aşağı yönlü seyir izlemeye başladı. Küresel çekirdek enflasyon göstergelerinde ılımlı seyir izlenmekle beraber hizmet fiyatlarının daha dirençli olduğu gözleniyor. Küresel ekonomide parasal sıkılığın bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. 2024'te gelişmiş ülkelerde faiz artırımlarının sonlanması bekleniyor.

"TÜRKİYE KESİNTİSİZ BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ"

Türkiye ekonomisi zamanında alınan tedbirlerle bu zorlu dönemde büyümeye devam etti. 2022 yılında yüzde 5,5 büyüme oranıyla OECD ülkeleri açısından oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Avrupa ekonomilerinde durgunluk endişeleri devam ederken Türkiye deprem felaketlerine rağmen 2023 yılında kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. Türkiye 13 çeyrekte kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. OVP'de öngördüğümüz yüzde 4,4 büyümeyi rahatlıkla sağlayabileceğimizi bekliyoruz. 2024 içinse dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 4 büyüme oranına ulaşması hedefleniyor.

"2026 YILINDA ENFLASYON TEKRAR TEK HANELİ RAKAMLARDA OLACAK"

2023 yılı haziran ayında başlayan sıkılaştırma ve seçici kredi uygulamalarıyla enflasyonist beklentilerin kontrol altına alınması hedeflenmiştir. 2024 ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklenmekte. Bu dönemden sonra kalıcı dezenflasyonist sürecin başlaması beklenmektedir.2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir.

Cari işlemler açığında mayıs sonrası yaşanan toparlanma dış dengenin iyileşmesini sağlamıştır. Cari dengesinde açığın azalmaya devam etmesi öngörülmektedir. Ekim ayında cari denge fazla vermiştir. Yıl sonunda açığın 42,5 milyar dolar olan OVP tahminine yakın şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Büyümede dengelenme, ithalata bağımlılığı azaltma ve cari açığı kalıcı düşürme yolunda çalışmalara devam etmekteyiz. Yatırım projeleri için avans kredisi tahsisi yapılacaktır. 3 yılda 300 milyar lira tahsis edilmesi öngörülüyor. İhracatçılara destek olmak üzere Eximbank'ın sermayesini artırdık. Reeskont limitini 3 milyar liraya çıkardık.

"İŞSİZLİK YILI TEK HANEYLE KAPATACAK"

İşgücü piyasalarımız olumlu görünümünü korumaktadır. İşsizlik oranları gerilemeye devam etmektedir. İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e düşmüştür. 2023 geneli için işsizlik oranının OVP'de öngörülen 10,1'in altında tek haneli olarak gerçekleşeceğini ifade edebilir.

Son dönemde yatırımcı güveni artmış CDS primi belirgin şekilde düşmeye başlamıştır. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla tarihi rekor seviyelere ulaşmıştır. Devam eden jeopolitik risklere rağmen CDS primi 350 baz puanın altına gerilemiştir. TL mevduatın payında son 5 ayda artış eğilimi görülmüştür."