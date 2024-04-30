Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei heyetini kabul etti - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge Başkanı Jim Lu liderliğindeki heyeti kabul etti. Yapılan görüşmede, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri ile yeşil enerji sektöründeki potansiyeli ve ileriye dönük yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Yılmaz, Huawei'in Türkiye'ye yatırım yapmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, Lu ise Türk hükümetinin sağladığı iş ortamından mutlu olduklarını ifade etti. Huawei, Türkiye'deki operasyonlarının çeşitliliği, yerelleşme süreci ve toplumsal katkıları hakkında bilgi verdi ve Türkiye'deki genç yetenekleri eğitmek için çeşitli programlar başlattı.

30.04.2024 16:24
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge Başkanı Jim Lu liderliğindeki heyeti kabul etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Huawei heyetiyle görüşmesinde, Türkiye'nin bilgi ve iletişim teknolojileri ile yeşil enerji sektöründeki potansiyeli, ileriye dönük yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşmedeki konuşmasına yer verilen Yılmaz, Huawei'in Türkiye'deki 22 yıllık faaliyetlerinden ve uzun yıllardır Türkiye'ye yatırım yaptığını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Yüksek teknoloji üreten Çinli şirketlerin Türkiye'ye yatırım yapması özelinde Huawei'in iyi bir örnek olduğunu kaydeden Yılmaz, Huawei'den yatırımlarını artırmasını talep ederek, ülkedeki yabancı yatırımları Türk şirketleri olarak gördüklerini ifade etti.

Huawei Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge Başkanı Lu da Türk hükümeti tarafından sağlanan adil ve açık iş ortamından son derece mutlu olduklarını kaydetti.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi de görüşmede, şirketin Türkiye'deki operasyonlarından, yerelleşme sürecinden, çeşitlilik ve kapsayıcılığından, toplumsal katkılarına değindi.

Türkiye pazarına 2002'de giren Huawei'in ülkedeki iş gücünün yüzde 96'sı Türk çalışanlardan oluşuyor. Huawei ayrıca Türkiye'de yerel AR-GE merkezi, yerel bulut veri merkezi ve eğitim merkezleri kurdu.

Türkiye'deki genç yetenekleri eğitmek için Gelecek İçin Tohumlar ve Bilişim Akademisi gibi çeşitli yetenek geliştirme programları başlatan Huawei, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin ardından, afet yardımı sağlamak ve hasar gören ağları yeniden kurmak için, yerel iş ortaklarıyla çalıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Huawei, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Huawei heyetini kabul etti - Son Dakika

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