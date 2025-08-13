Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Sanayicileri ile Buluştu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Sanayicileri ile Buluştu

13.08.2025 10:36  Güncelleme: 10:39
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Konya'da sanayicilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, sanayicilerin taleplerini belirterek, şehre serbest bölge kurulması ve uçak sefer sayılarının artırılması gibi destek taleplerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Konya'da, sanayicilerle bir araya geldi. Toplantının moderatörlüğünü yapan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a sanayicilerin taleplerini içeren bir dosya sunarak, Konya'ya serbest bölge kurulması ve uçak sefer sayılarının artırılması gibi konularda destek istedi.

Konya programı kapsamında Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Kaçmazlar Otomotiv firmasını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada Konyalı sanayicilerle istişare toplantısına katılarak, sanayicilerin taleplerini dinledi. Toplantının açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konyalı sanayicilerin tüm olumsuz şartlara rağmen üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Konya'nın geleceğini üretimle kurguladıklarının altını çizen Başkan Büyükeğen, "Güçlü üretim güçlü devlet anlayışıyla hareket ediyor, şehrimizin geleceğini üretimle kurguluyoruz. Devletimizin desteği ile Konya'mızı Türkiye Yüzyılı vizyonunun en güçlü sanayi şehirlerinden biri haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Konya'ya serbest bölge kurulmalı, şehrin uçak sefer sayıları artırılmalı

Konyalı sanayicilerin görüş ve önerileriyle, taleplerinin yer aldığı dosyayı da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a sunan Başkan Büyükeğen, şöyle devam etti: "Konya'ya bir serbest bölge kazandırılması, şehrimizdeki uçak sefer sayılarının artırılması, demiryolu alt yapımızın güçlendirilmesi, sanayimizin insan kaynağı sorununun çözülmesi bizim öncelikli taleplerimiz arasında yer almaktadır. Bu konularda desteklerinizi bekliyoruz."

Yılmaz sanayicilerin taleplerini dinledi

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, Konya sanayisinden övgü ile bahsetti. Konyalı sanayicilere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yılmaz, geçmişte tarım şehri olarak bilinen Konya'nın artık bir sanayi ve ticaret şehrine dönüştüğünün altını çizdi. Konya ile iftihar ettiklerini kaydeden Yılmaz, sanayicilerin taleplerini dinledi.

Düzenlenen istişare toplantısına, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ve Konyalı sanayiciler katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Türkiye Yüzyılı, konya, Son Dakika

