Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 bütçesinden sosyal harcamalara 104,2 milyar lira, tarıma 57,6 milyar lira, reel kesim desteklerine 68,9 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı. Bununla beraber Oktay, "Bütçeden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynak 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 artışla 181 milyar liradır" diye konuştu.

Fuat Oktay'ın açıklamaları şöyle:

2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde kilometre taşı olacaktır.

"BÜTÇE AÇIĞI278 MİLYAR LİRA OLARAK ÖNGÖRÜLDÜ"

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında; 224 adet kamu idaresinin bütçesi bulunmaktadır. 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür.

"BÜTÇEDE ASLAN PAYINI EĞİTİME AYIRIYORUZ"

2022 bütçemizin yüzde 15,6'sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız.