Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Enerji arz güvenliği çerçevesinde kaynak çeşitliliğine ve kapasite artırımına özel önem veriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkemizin doğalgaz üssü haline gelebileceği yönünde Türk Akım projesine desteğini açıklayarak ülkemizin enerji arzı konusunda kilit nokta olabileceğini işaret etti." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Enerji arz güvenliği çerçevesinde kaynak çeşitliliğine ve kapasite artırımına özel önem veriyoruz. - Son Dakika