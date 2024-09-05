Yılmaz: 2025-2027 Programının Temel Amaçları Belirlendi

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "2025-2027 dönemi Programının temel amacı, enflasyonun kademeli olarak tek haneli seviyelere düşürülmesi, büyüme potansiyelimizin dezenflasyon süreciyle uyumlu şekilde yükseltilmesi, yapısal reformlarla verimliliğe dayalı yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın artırılması, sağlanacak refah artışıyla gelirin toplumumuzun tüm kesimlerine daha adil bir şekilde dağıtılmasıdır. " - ANKARA