Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027 sonu tüketici enflasyonunu yüzde 21 öngörüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2027 sonu tüketici enflasyonunu yüzde 21 öngörüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngördüklerini söyledi. Yılmaz, orta vadede ise kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Tüketici enflasyonunun 2027 yılı sonunda yüzde 21 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Orta vadede ise kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı hedefliyoruz."
Kaynak: İHA
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