Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasası sorununun takip edildiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasası sorununun takip edildiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sermaye piyasasında yaşanan sorunun her detayının ilk andan itibaren yetkili adli ve idari kurumlarca titizlikle takip edildiğini belirtti. Yılmaz, somut tedbirler alındığını ve gerekli adımların atıldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Sermaye piyasamızda yaşanan sorunun her bir detayı, ilk andan itibaren yetkili adli ve idari kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte, somut tedbirler alınmakta ve gerekli adımlar atılmaktadır."
Kaynak: İHA
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