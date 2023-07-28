Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl Sonuna Kadar Ek Vergi Artışı Olmayacak

Vergi artışlarının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan mali kayıpları gidermek amacıyla yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz" ifadelerini kullandı.-

VERGİ ARTIŞLARI NEDEN YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu söyleyen Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti.

"ANA UNSUR DEPREM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları söyledi: "11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE BU ARTIŞLARI YAPIP BİTİRECEĞİZ"

Birkaç yıl içinde bu artışları yapıp bitireceğiz. Kamu da fedakarlık yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bir tasarruf genelgesi var, hala yürürlükte. Bu ay sonuna kadar ilave tasarruf tedbirleri istendi. Tasarruf kaynakları kullanmamak değildir, kaynakları verimli kullanmak demektir.

"YIL SONUNA KADAR İLAVE VERGİ YOK"

Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kurumlar vergisini 5 puan artırdık. İhracatçılar için 1 puan artırdık. Bundan sonra Meclis'e bir düzenleme gelir mi? Bu Meclisimizin takdirinde. Bizim öngördüğümüz değişiklikleri yapmış durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz.