Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl Sonuna Kadar Ek Vergi Artışı Olmayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl Sonuna Kadar Ek Vergi Artışı Olmayacak

28.07.2023 21:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu söyleyen Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti. Yılmaz, vergi artışlarının özellikle deprem felaketinin mali kayıplarını gidermek amacıyla yapıldığını, yıl sonuna kadar yeni vergi artışının olmayacağını açıkladı.

Vergi artışlarının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan mali kayıpları gidermek amacıyla yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz" ifadelerini kullandı.-

VERGİ ARTIŞLARI NEDEN YAPILDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV canlı yayınında Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Vergi artışlarındaki ana unsurun deprem olduğunu söyleyen Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti.

"ANA UNSUR DEPREM"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları söyledi: "11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi.

"BİRKAÇ YIL İÇİNDE BU ARTIŞLARI YAPIP BİTİRECEĞİZ"

Birkaç yıl içinde bu artışları yapıp bitireceğiz. Kamu da fedakarlık yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bir tasarruf genelgesi var, hala yürürlükte. Bu ay sonuna kadar ilave tasarruf tedbirleri istendi. Tasarruf kaynakları kullanmamak değildir, kaynakları verimli kullanmak demektir.

"YIL SONUNA KADAR İLAVE VERGİ YOK"

Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kurumlar vergisini 5 puan artırdık. İhracatçılar için 1 puan artırdık. Bundan sonra Meclis'e bir düzenleme gelir mi? Bu Meclisimizin takdirinde. Bizim öngördüğümüz değişiklikleri yapmış durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz.

YORUMLAR
500
Külliye'de gerçekleştirilen ekonomi zirvesinde temel hedef belirlendi: Enflasyonu tek haneye düşürmek Külliye'de gerçekleştirilen ekonomi zirvesinde temel hedef belirlendi: Enflasyonu tek haneye düşürmek

Cevdet Yılmaz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl Sonuna Kadar Ek Vergi Artışı Olmayacak - Son Dakika


Son Dakika
22:20 Trabzonspor Başkanı Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında konuştu
22:16 Ertuğrul Doğan'dan bomba Uğurcan Çakır çıkışı: Türkiye'den hiç bir takım alamaz
22:04 Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürüklemeye çalışan Sarıgül tepki topladı
22:00 Mustafa Sarıgül, Akbelen'de Kılıçdaroğlu'nu protesto eden kadını sürükledi
21:30 Kılıçdaroğlu'nun İstifa Etmesi ve Genel Kurul Talebi CHP'de Gündemde
21:26 Eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'dan "İmamoğlu" çıkışı: Aday olsa kazanırdı
21:18 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rasyonel Politikaların Meyveleri Devam Ediyor
21:14 Bakan Şimşek: Türkiye'nin risk primi 400 baz puanın altını gördü
21:19 Kılıçdaroğlu, çevrecileri ziyaret etti: İstifa çağrıları sosyal medyada
20:52 Akbelen ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Kılıçdaroğlu'nun gönderisinin altına herkes aynı yorumu yaptı: İstifa et
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2023 22:40:34. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yıl Sonuna Kadar Ek Vergi Artışı Olmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement