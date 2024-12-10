Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yılmaz\'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin ''Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır'' dedi.

10.12.2024 00:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda. Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır" açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde konuşan Yılmaz,yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine değindi. "Asgari ücret 2002 yılında dolar olarak 114 dolara, bugün 524 dolara çıkmış durumda" diyen Yılmaz, "Şu anda bir müzakere süreci var, burada bir denge bulunacaktır. Çalışanlarımızın da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞANLARIN TALEPLERİNİ KARŞILAYACAK YAKLAŞIM GÖZETİLECEK"

"Küçük işletmeler, emek yoğun işletmeler, büyükler çok etkilenmiyor doğrusu küçük işletmeler etkileniyor. Bu işletmelerin ayakta kalmasını sağlayacak ama çalışanların da taleplerini karşılayacak bir yaklaşımın gözetilmesini bekliyorum, sonuçlarını göreceğiz."

"ENFLASYONLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Enflasyona ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti: "Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikaları dünyanın şartlarına göre güncellenir. Güncel ihtiyacımız ne ise ekonomi politikamızı ona göre güncelliyoruz. Bugün en önemli en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi devam ettiriyoruz. Sağlam bir zeminde enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz."

Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Yılmaz'dan yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Yunuss Bayern:
    Seninde baştakininde canınız chenneme 19 9 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Tipe bak arsız bunlar ülke yönetiyor utanmaz kepazeler 13 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizden Olumlu Haberler Bekliyoruz İnşallah Emekli Maaşınıda Unutmayın 9 1 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Sen o adamın tırnağı olamazsınn adaş hangi okulda okudun bak bakalım o adam bio suna keko 1 6 Yanıtla
  • serkan kutlukan:
    Bunlardan bir cacık çıkmaz yok iş verenin kesesini yok enflasyonu göz önünde bulunduralım de3ken asgari ücrete aman aman iyi bir zam gelmez gibi görünüyor. 1 0 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Sorun askeri ücretin yükselmesinden değil. Askeri ücret ne kadar çok yükselirse o kadar ülke ekonomisi kötüdür demek. Her şeye zam gelecek işçi çıkartmalar olacak. Askeri ücreti devlet istediği gibi yükseltir nasıl olsa cebinde para çıkmıyor. Asıl sorun devletin ekonomiyi düzeltmesi bunu da 20 küsür yıldan beri yapamayanda beklemek Bülent Ersoy’dan çocuk beklemek daha mantıklı olur . 0 0 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Haber Başlığını 3 kere okudum. CB yardımcısı yazsaydınıza. 0 0 Yanıtla
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