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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı büyük ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde düzenlenen 1. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24), Van, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirildi. Fuarda 200'ü aşkın kurum ve kuruluş stant açtı ve 30 bin kişi aynı anda alanda bulundu. Fuar, gençlerin büyük kurumları tanıma ve kariyerlerini belirleme fırsatı sunmasıyla önemli bir etkinlik oldu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı büyük ilgi gördü
05.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 09:57
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde düzenlenen 1. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) herkesi mutlu etti.

Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Van, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen 1. Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda, 200'ü aşkın kurum ve kuruluş stant açtı. İki gün süren fuara gösterilen yoğun ilgi herkesi mutlu etti. Fuar sonunda bir açıklamada bulunan Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve İpekyolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Güler, iki aylık bir çalışmanın ürünü olan fuara 200'ün üstünde stant açıldığını ifade ederek, "Şu ana kadar Van'da yaptığımız katılımcı olarak en büyük fuar. Bu fuarın ana teması Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine ediliyor ve bölgedeki Van, Bitlis, Muş, Iğdır, Hakkari ve Siirt illerindeki üniversitelerin sahipliğinde düzenlendi. Birinci gün yoğunluktan içeri girip çıkamaz hale geldik. 30 bin kişi aynı anda alanda bulundu. İkinci gün de yoğun bir şekilde geçti" dedi.

Düzenlenen her fuarın ilin tanıtımına büyük katkı sunduğunu vurgulayan Güler, "Bize göre bu fuarın en iyi çıktılarından biri, gençlerin burada olmasıydı. Gençlerin hem ticari hem ekonomik hem de gelecekteki kariyerlerini belirlerken büyük kurumları burada görmeleri çok büyük anlam ifade ediyor. Bu fuarı da Van'a kazandırmış olduk. Bu da çok büyük bir emeğin karşılığıdır. Bu tür büyük kurumlar bir fuara, bir ile karar verince oradaki altyapı ve oradaki kurumsallığı çok önemsiyorlar. Van için, bizim için iyi bir fuar oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Firma olarak fuara katılan Mehmet Avcı ise fuarın hem Van için hem bölge için anlamlı olduğunu belirterek, "Biz de fuarda hem yer alalım hem de panel düzenleyelim istedik. İki gün boyunca insan kaynakları koordinatörümüz ve yöneticilerimizle birlikte üniversite öğrencilerine hem staj imkanlarını hem de üniversite sonrası iş hayatına geçiş döneminde neler olabilir, neler katabiliriz bunun bilgisini verdik. Oldukça verimli geçti. Bu fuarın geniş kapsamlı düzenlenmesinden dolayı mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarı gezen Yönetmen Hamit Şahin de, "İlimiz için çok güzel bir şey. Güzel geçiyor, güzel bir katılım var. Stantlara ilgi büyük. Tabii bu tür fuarların yılda iki ya da üç defa düzenlenmesi lazım. Halkın bu kadar duyarlı olması önemli. İnşallah ileride daha da güzel şeyler olacaktır" şeklinde konuştu. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı büyük ilgi gördü - Son Dakika
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