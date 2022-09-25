Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu... - Son Dakika
Üye Girişi

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu...

25.09.2022 15:11

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ana gündem maddesi ekonomi olacak toplantının öne çıkan başlıkları enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları ile alınan tedbirler ve kamudaki 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi olacak. Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ana gündem maddesi ekonomi olacak zirvede ilk öne çıkacak başlık enflasyonla mücadele olacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda bakan tarafından mesajları paylaşılan enflasyonla mücadeleye ilişkin olarak atılan adımlar ve yapılan bazı çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, enflasyonun düşürülmesi noktasında atılmış adımlara ilişkin değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Yılbaşına kadar enflasyonun düşüşüne ilişkin olarak nasıl bir seyir izleneceği de bu toplantının gündeminde olacak.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARIYLA İLGİLİ TEDBİRLER MASADA

Ekonomi gündemiyle toplanacak Kabine'deki bir diğer başlık ise fahiş fiyat artışları olacak. Konuyla ilgili hükümetin aldığı bazı tedbirler vardı, bu tedbirlerin de zirvede değerlendirilmesi bekleniyor.

"90 BİN TAŞERONA KADRO" ÇALIŞMASI HIZ KAZANDI

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kamudaki 90 bin taşeronun kadroya alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamaların da Kabine toplantısında değerlendirilmesi gündemde. Bakan Bilgin binlerce işçiyle ilgili çalışmanın tamamlandığını belirtirken çalışmanın detayları da masaya yatırılacak.

BİR DİĞER ANA BAŞLIK TERÖRLE MÜCADELE

Ekonominin yanı sıra Kabine'nin gündemine gelecek bir diğer ana başlık ise terörle mücadele olacak. Hem yurt içinde terörle mücadele hem de sınır ötesindeki terörle mücadele başlıkları yine Beştepe'deki toplantıda ele alınacak.

ANKARA-ATİNA GERİLİMİ

Dünyanın gözü Rusya- Ukrayna savaşına çevrilirken Türkiye'nin barış için gösterdiği çabalar, Ege'de Yunanistan'ın provokasyonlarıyla gerilen ilişkiler ve son gelişmeler de masaya yatırılacak.

ERDOĞAN MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Beştepe'de gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 10. yılında halk ozanı Neşet Ertaş'ı andı Fatih Erbakan: Sayın Erdoğan, Bizde Raflar Dolu Ama Cüzdanlar Boş, Cüzdanlar Fatih Erbakan: Sayın Erdoğan, Bizde Raflar Dolu Ama Cüzdanlar Boş, Cüzdanlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu... - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Sarhoş magandalar, "Arabanı çek, buraya park edemezsin" dedikten sonra adamın kafasında şişe kırdı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
14:18 Turist taşıyan midibüs şoförü, yeni doğmuş bebek taşıyan ambulansa yol izni vermedi
13:44 Zafer Partisi kurucusu Soner Çam istifa etti: Devlete baş kaldıran Ümit Özdağ, azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişiyle darbetti
13:22 Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:45 ABD zırhlıları adalara sevk edilmişti! Cihat Yaycı Türkiye için hazırlanan tuzağı açıkladı: Türkiye'yi savaşa çekmek istiyorlar
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 15:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement