Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi - Son Dakika
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Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi

30.09.2022 15:58
Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 3 Bayraktar TB2 insansız hava aracının (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edildiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB2 İHA'nın görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerinin sayısını artırıyoruz." ifadesini kullanan Demir, son olarak 3 Bayraktar TB2 İHA'yı Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettikleri bilgisini verdi.

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Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi - Son Dakika

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