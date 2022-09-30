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İhlas Haber Ajansı, İsmail Demir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Güvenlik güçlerine üç Bayraktar TB2 daha teslim edildi - Son Dakika

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