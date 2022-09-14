Askerin "yükünü hafifleten sistemin" ilk prototipleri güvenlik güçlerine teslim edildi - Son Dakika
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Askerin "yükünü hafifleten sistemin" ilk prototipleri güvenlik güçlerine teslim edildi

14.09.2022 14:54
Askerin "yükünü hafifleten sistemin" ilk prototipleri güvenlik güçlerine teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, askerin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren "Pasif Dış İskelet Projesi"nin tamamlandığını ve sistemin ilk prototiplerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, askerin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren "Pasif Dış İskelet Projesi"nin tamamlandığını ve sistemin ilk prototiplerinin güvenlik güçlerine teslim edildiğini bildirdi.

Demir, sosyal medya hesabından, Pasif Dış İskelet Sistemi görüntülerinin yer aldığı video paylaştı.

Paylaşımında askerin 40 kilograma kadar yükünü, manevra yeteneğine en az etkiyle yüzde 80 hafif hissettiren "Pasif Dış İskelet Projesi"nin tamamlandığını belirten Demir, "Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pasif Dış İskelet Sistemi ile askerlerin üzerlerine insan vücuduna uygun tasarlanmış mekanik bir dış iskelet giydiriliyor. Dış iskelet, operasyona giderken tek asker tarafından ihtiyaç duyulan, balistik yelek, silah, sırt çantası gibi ağır yükleri kolaylıkla taşımaya yardımcı oluyor. Sistemin mekanik yapısı sayesinde yük doğrudan yere aktarılıyor ve asker üzerinde daha az ağırlık hissediyor.

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Kaynak: AA

İsmail Demir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Askerin 'yükünü hafifleten sistemin' ilk prototipleri güvenlik güçlerine teslim edildi - Son Dakika

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