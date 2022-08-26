Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'den yeni bir başarı - Son Dakika
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Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'den yeni bir başarı

26.08.2022 19:31
Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'den yeni bir başarı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER'in bir aşamayı daha tamamladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER'in bir aşamayı daha tamamladığını duyurdu.

SSB'den yapılan yazılı açıklamada, hava savunma füze sistemi SİPER projesine ilişkin son durum paylaşıldı.

Açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verilen Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayiimizden Büyük Taarruz ve Malazgirt'in yıl dönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı! Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 km'yi gözüne kestirdiğini gösterdi. SİPER, bu vuruş başarısıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

SİPER füzesinin test atışı Sinop Test Merkezi'nde ASELSAN-ROKETSAN iş birliğinde gerçekleştirildi. SİPER füzesi, Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyacının yerli imkanlarla karşılanması açısından büyük önem taşıyor. Bölge hava savunması kapsamında stratejik tesislerin düşman taarruzlarına karşı korunması amacıyla geliştirilen SİPER, uzun menzilde ve dağıtık mimaride hava savunması sağlanmasına imkan verecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilk olarak alçak irtifa Korkut sistemlerinin seri üretim ve teslimatlarına başlandı ve halen devam ediyor. Sonrasında portatif özellikli araçtan ve omuzdan atılan alçak irtifa Sungur hava savunma sistemleri hizmete alındı. Hisar-A+ ve Hisar-O+ hava savunma sistemlerinin de ilk teslimatları yapılırken, seri üretimleri de bir yandan sürüyor.

SİPER ise bu katmanlı sistemde bütün bu sistemlerin ötesinde uzun menzile sahip olmasıyla öne çıkıyor. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı ile yürütülen SİPER Projesinde 2023 yılında teslimat hedefleniyor.

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Kaynak: AA

İsmail Demir, Malazgirt, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'den yeni bir başarı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'den yeni bir başarı - Son Dakika
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