Cumhuriyet Anıtı Garanti BBVA'da

Ekonomi

Garanti BBVA, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına özel heykeltraş Metin Yurdanur tarafından yapılan Cumhuriyet Anıtı'nı bankanın genel müdürlük binasının önüne yerleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, anıt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'le kazandırdığı düşünce ve ideallerin ikinci yüzyılda da yükselmeye devam edeceğini simgeliyor.

Garanti BBVA çalışanlarının ortak aklı ve vizyonu doğrultusunda Metin Yurdanur tarafından bankaya özel tasarlanan eserde, Cumhuriyet'in dinamik ve coşkulu değerlerini simgeleyen dalgalarla birlikte, Atatürk'ün aydınlığının, Türk gençliği tarafından geleceğe taşındığı ifade ediliyor.

Bronz döküm ve paslanmaz çelik, karışık teknikte yapılan anıtın brüt beton 1,5 metre kaide üzerinde 6 metre yüksekliğe sahip.

Garanti BBVA geçen yıl, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında "Yüz Yıl Önce, Yüz Yıl Sonra: Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Yolu" sergisi ve "Fotoğraflarla Mustafa Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Yolu" kitap projesiyle kültürel mirasa katkıda bulunan çalışmalar gerçekleştirdi.

Geçen yıl Cumhuriyet değerlerini somut ve kalıcı eserlerle yükseltmeyi amaçlayarak kendi binalarında sergilemek üzere sanatçı Hakan Sorar'ın "Kil ve Kod: Topraktan Geleceğe" ve Evren Erol'un "Yüz Yıllık Yürüyüş" adlı heykellerinin hayata geçirilmesine vesile oldu.

Banka, bu yıl da Metin Yurdanur'un Cumhuriyet Anıtı'yla bu yaklaşımını devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, Cumhuriyet'in kazanımlarını gelecek nesillere taşımanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

Garanti BBVA olarak, Atatürk'ün düşünceleri ve cumhuriyetin temel değerlerini yaşatmak ve güçlendirmek için çalıştıklarını aktaran Akten, şunları kaydetti:

"Bu değerlere duyduğumuz saygıyı kalıcı eserlerle taçlandırıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla, kolektif bir vizyonla şekillenen Cumhuriyet Anıtı, Cumhuriyet'in getirdiği ilerici düşünce ve aydınlanma ruhu ile Türk gençliğinin bu değerleri geleceğe taşıma azmini simgeliyor. Bu anlamlı eser için sanatçımız Metin Yurdanur'a teşekkür ediyor, Cumhuriyetimizin 101. yılını böyle önemli bir eserle kutlamaktan gurur duyuyoruz. İkinci yüzyıla girerken, Cumhuriyet değerlerini ileri taşımak için büyük bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."