Cumhuriyet Bayramı Cosmos Turizmciler Kupası'nın şampiyonu SunExpress oldu

Antalya'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı Cosmos Turizmciler Kupası basketbol turnuvasında şampiyon SunExpress oldu.

Nirvana Cosmopolitan Hotel'deki Cosmos Sports Center tesislerinde gerçekleştirilen ve turizme katkıda bulunan 14 kurumun katıldığı turnuva, 5 günlük mücadelenin ardından sona erdi.

Turnuva hakemliğini Gültekin Polatkan, Musa Kerkez, Ünsal Genç, Bülent Saygan, Haluk Çelik, Metin Cengiz, Hakan Baydar, Serdar Bayırdar, Osman Cengiz, Serhan Çankaya, Özgür Nalbant'tan oluşan Veteran Basketbol Hakemleri takımı üstlendi ve turizme her seviyede emek veren basketbol oyuncuları katıldı.

Turnuva, Antalya Turizm İl Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu'nun hava atışıyla başladı.

İlk üç gün grup maçları yapılan turnuvada Nirvana Hotels A Grubu Birincisi, SunExpress B Grubu Birincisi, Corendon Airlines C Grubu Birincisi ve Maxx Royal D Grubu birincisi olarak yarı finale yükseldiler.

Beş ve 8'lik mücadelesi ise TUI Russia & CIS, Odeon Tour, Kilit Grup, Coca Cola içecek arasında geçti.

Beş sahada aynı anda maç yapma şansı tanıyan ve eşsiz imkanlara sahip Cosmos Sports Center'da gerçekleşen turnuvayı katılan şirketlerin çalışanları heyecanla takip etti.

Final maçında Corendon Airlines ile SunExpress karşılaştı. Maçtan galip ayrılan SunExpress, turnuvanın şampiyonu oldu.