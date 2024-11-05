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Ekonomi

Cumhuriyet İçin Maratonda 101 Adım

Cumhuriyet İçin Maratonda 101 Adım

Akfen Gönüllüleri, 101'inci yıl için İstanbul Maratonu'nda eğitimde eşitlik için koştu.

05.11.2024 13:47
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci kuruluş yılı onuruna, Akfen Holding ve bağlı şirketleri ile iştiraklerinde görev yapan 101 Akfen Gönüllüsü, 46. İstanbul Maratonu'na katılarak Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın (TİKAV) "Eğitimde Eşitlik Projesi" için bir araya gelip koştu.

Akfen Gönüllüleri ve TİKAV'dan yapılan açıklamaya göre, Akfen Gönüllüleri, İstanbul Maratonu sonrasında düzenlenen yardım toplama etkinliğinde, çeşitli projeleriyle, İyilik Peşinde Koş Platformu'nda TİKAV'ın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayıp Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri için 25 yıldan bu yana sürdürdüğü Bireysel Gelişim Programı için bağış topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, TİKAV olarak ilk kez böyle geniş çaplı bir etkinlikte yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

İstanbul Maratonu gibi anlamlı bir organizasyona katılarak, eğitimde fırsat eşitliğini destekleme hedeflerini daha geniş bir kitleye duyurma imkanı bulduklarına dikkati çeken Kırçuval, "Bu organizasyon, hem TİKAV'ın 'Eğitimde Eşitlik Projesi' için önemli bir farkındalık yarattı, hem de gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Kırçuval, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaşayan ve Fırat Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencilerin hayallerine ulaşabilmesi için atılan her adımın kıymetini bildiklerini vurguladı.

İlk kez böyle bir organizasyonda yer alarak, TİKAV'ın uzun yıllardır süregelen Bireysel Gelişim Programı'na dikkati çekmek, gençlere fırsat kapılarını aralamak adına önemli bir adım attıklarının altını çizen Kırçuval, "Akfen Gönüllüleri'ne, eğitimi destekleyen adımlarıyla gençlerimize umut olan herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in 101'inci yılında 101 Akfen Gönüllüsü ile maratona katıldı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp da sosyal sorumluluk bilinciyle Akfen Gönüllüleri olarak İstanbul Maratonu'nda bir araya gelerek eğitimde farkındalık yaratmanın gururunu yaşadıklarına ifade etti.

Özalp, "İstanbul Maratonu, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda dayanışma, hoşgörü ve sosyal sorumluluğun en güzel örneklerinden biri. Akfen Holding olarak, Cumhuriyet'in 101. yılında 101 Akfen Gönüllüsü ile maratona katılarak adımlarımızı eğitimde fırsat eşitliği adına attık." açıklamalarında bulundu.

TİKAV'ın "Eğitimde Eşitlik" projesi için bir araya geldiklerini ve bu vesileyle, kurumun 25 yıldan bu yana uyguladığı Bireysel Gelişim Programı'nda (BGP) eğitimde eşit koşullara erişim imkanı sağlamak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yaşayan üniversite öğrencilerine fırsat kapılarını aralamayı amaçladıklarını belirten Özalp, "Bizler bu maratonda, gençlerimizin geleceğini daha sağlam temeller üzerine kurmalarına katkı sağlayacak her bir adımı attık. Her bir adımımız, onların eğitimde eşit koşullara kavuşabilmesi için önemli bir fark yaratacak ve geleceğe daha umut dolu bakmalarını sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Güneydoğu Anadolu, İstanbul Maratonu, Akfen Holding, Ekonomi, Türkiye, Eğitim, Spor, Son Dakika

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