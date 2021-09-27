CW Enerji, Türkiye'de ve uluslararası arenada 4 fuara katılacak

CW Enerji, Türkiye'de ve uluslararası arenada düzenlenecek 4 fuara katılacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, firma Amsterdam, Münih, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek 4 farklı fuarda en son teknolojiyle geliştirdiği ürünlerini sergileyecek.

CW Enerji, 28-30 Eylül tarihlerinde Amsterdam'da Solar Solutions, 5-7 Ekim'de Tuzla Expo Center'da Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve Sergisi, 6-8 Ekim'de Münih'te Intersolar Europe Fuarı ve 13-15 Ekim tarihlerinde Antalya'da 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, sektörleriyle ilgili etkinliklerde aktif olarak yer almaya özen gösterdiklerini belirterek, "Fuarlar için hazırlıklarımızı tamamladık. Sektörün gelişimi için fuarların oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerde firmalar kendilerini tanıtma imkanı bulurken, sektörel gelişmeleri de yakından görme şansı oluyor. Biz de sektörün öncü firması olarak, fuarlara kendimizi en iyi şekilde hazırlıyoruz. Fuarlarda son teknoloji ile ürettiğimiz ürünlerimizi sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı.