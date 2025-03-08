CW Enerji'den Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji'den Kadın İstihdamına Destek

CW Enerji\'den Kadın İstihdamına Destek

CW Enerji, kadın çalışan oranını artırarak sektörde fırsat eşitliği sağlıyor ve topluma ilham veriyor.

08.03.2025 13:22
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CW Enerji, firma bünyesinde kadın istihdamına verdiği değerle dikkat çekiyor. Kadın çalışan oranıyla güneş enerjisi sektöründe adından söz ettiren firma, toplumsal cinsiyet eşitliğine verdiği önem ve fırsat eşitliği anlayışıyla da örnek olmaya devam ediyor. CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını önemsediklerini belirterek, "Emekçi kadın çalışma arkadaşlarımızı desteklemek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şu anda firmamızda çalışanların yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor ve bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

CW Enerji, kadın istihdamına verdiği değerle güneş enerjisi sektöründe fark oluşturuyor. Kadın çalışan oranının yüzde 40'a ulaşmasıyla dikkat çeken firma, eşit fırsatlar sunan insan kaynakları politikalarıyla iş dünyasında örnek oluyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir açıklama yapan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, firma olarak sadece enerji sektörüne değil, iş dünyasına da ilham vermek amacında olduklarını söyledi. Bu nedenle kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını önemsediklerini ifade eden Sarvan, "Emekçi kadın çalışma arkadaşlarımızı desteklemek bizim öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Şu anda firmamızda çalışanların yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor ve bu oranı daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerji sektöründe kadın çalışan oranının artmasının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal kalkınma açısından da oldukça önemli olduğunun altını çizen Sarvan, kadın istihdamının daha da artırılması ve kadınların ekonomik olarak özgürlüklerine kavuşması adına her türlü çalışmaya tam destek verdiklerini kaydetti.

"Kadınların gücüne inanıyor ve onların enerjisiyle geleceği aydınlatıyoruz"

Kadın istihdamını teşvik etmek amacında olduklarını dile getiren Sarvan, çalışanlarına sundukları kariyer gelişim programlarıyla da öne çıktıklarını kaydetti. Sarvan, "Kadınların aktif bir şekilde iş hayatında daha fazla yer alması hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük bir kazanım. Bunun yanında kadınların iş dünyasında aktif rol alması, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal gelişimi de hızlandıran en önemli unsurlardan biri. Biz de CW Enerji olarak bu bilinçle hareket ediyoruz ve kadın çalışma arkadaşlarımızla birlikte başarılı projelere imzamızı atıyoruz. Kadınların gücüne inanıyor ve onların enerjisiyle geleceği aydınlatıyoruz" diye konuştu.

Sarvan, kadınların iş dünyasında sadece sayısal bir katkı sağlamaktan öte farklı bakış açıları, problem çözme becerileri ve detaycı yaklaşımlarıyla da firmaya büyük katkıları olduğunu kaydetti.

"Sürdürülebilir başarı için çeşitliliğin gücüne inanıyoruz"

Şirket içinde fırsat eşitliğinin sağlanmasına büyük önem verdiklerini vurgulayan Sarvan, "Sürdürülebilir başarı için çeşitliliğin gücüne inanıyoruz. Bu kapsamda da kadınların sektörde daha fazla yer alması oldukça önemli. Kadın çalışan sayımızı artırarak enerji sektöründe kadın gücünü daha görünür kılmayı hedefliyoruz. Fırsat eşitliği politikamızla kadınların iş hayatında daha güçlü bir yer edinmesini sağlıyoruz. Eşit kariyer fırsatları sunarak kadın istihdamını artırmaya öncülük etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Kadınlarımız güneş kadar güçlü ve aydınlatıcıdır. Onların enerjisiyle daha sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz ve bununla gurur duyuyoruz" Sarvan, kadın istihdamı alanındaki çalışmalarını genişleterek enerji sektöründe kadın gücünü daha görünür kılmak adına çalışmalarına hızla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan CW Enerji, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) listesinde üretimden net satışta 177. sırada yer alırken, sanayi alanında da kadın istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Şirketin sürdürülebilir enerji misyonu, kadınların iş gücüne katılımıyla daha da güçlenerek büyümeyi sürdürüyor. CW Enerji, geçtiğimiz yıllarda OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması'nda 'En Çok Kadın İstihdamı Sağlayan Firma' ödülünü kazanarak kadınlara verdiği desteği taçlandırdı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında 2023 yılında belirlenen Kadın Dostu İşletmelerden biri olarak kadın personel istihdam oranıyla büyük başarı gösterdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Enerji, Kadın, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji'den Kadın İstihdamına Destek - Son Dakika

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