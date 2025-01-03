CW Enerji, Gençlerle Kariyer Günü'nde Buluştu

Ekonomi

CW Enerji, Kepez Belediyesi Kariyer Günü'nde yer alarak yüzlerce gençle birebir iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji gençlerin hayallerine yön vermek ve kariyer yolculuklarına rehberlik etmek hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Etkinlik boyunca gençler, CW Enerji ekibi ile birebir görüşme yaparak firmanın misyonu, vizyonu ve sunduğu kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sadece enerji sektöründe değil eğitim ve istihdam alanında da Türkiye'ye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı.

"CW Enerji olarak, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren yenilenebilir enerji yatırımları ile ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak, yerli ve milli üretimi desteklemek, cari açığın kapanmasına ve ülke istihdamına katkıda bulunmak için gece gündüz çalışıyoruz. CW Enerji, yalnızca ekonomik kazanç sağlamayı değil, aynı zamanda güçlü ve sürdürülebilir bir Türkiye için değer üretmeyi hedefliyoruz. Bizim için önemli olan, sadece iş yapmak değil, aynı zamanda gençlerimize daha iyi bir gelecek bırakabilmek. Bu çabalarımız bizim için sadece bir proje değil, sürdürülebilir bir gelecek için, vatanımıza olan bağlılığımızın ve gençlerimize duyduğumuz güvenin bir simgesidir. Birlikte çalışarak daha güçlü bir Türkiye, daha temiz bir dünya için adım atıyoruz. Bu ülkenin geleceği olan gençlerimizle, omuz omuza çok daha büyük başarılara ulaşacağız."

Kepez Belediyesi Kariyer Günü etkinliğinde 300'den fazla adayla iş görüşmesi gerçekleştirdiklerini dile getiren Sarvan, etkinlikle gençlerin kariyer hayatına rehberlik ederek, geleceğin profesyonellerini yenilenebilir enerji sektörüne kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.