CW Enerji, Satış Temsilcilerini Antalya'da Ağırladı - Son Dakika
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Ekonomi

CW Enerji, Satış Temsilcilerini Antalya'da Ağırladı

CW Enerji, Antalya'da düzenlenen toplantıda satış noktaları temsilcileriyle buluştu.

22.11.2024 12:46
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CW Enerji, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren satış noktalarındaki temsilcilerini Antalya'da ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CW Enerji'nin Türkiye genelinde hizmet veren satış noktaları temsilcileri, bu yıl 14'uncüsü düzenlenen Geleneksel Satış Noktaları Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda, ham madde gelişinden panellerin paketlenmesine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgi verildi.

Toplantının ilk gününde katılımcılar ilk önce Antalya Organize Sanayi Bölgesinde yer alan CW Enerji fabrikasını ziyaret etti ve burada üretim sürecini yakından inceleme fırsatı buldu. Ham madde girişinden panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilen katılımcılar, CW Enerji AR-GE faaliyetleri hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilirken, firmanın son teknolojiyle üretilen yenilikçi ürünlerinin yapım aşaması hakkında da bilgi sahibi oldu.

Toplantının ikinci gününde Antalya Lara'da 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelen satış noktaları CW Enerji bünyesinde yer alan alanında uzman ekip tarafından güneş paneli üretimi süreçleri ve sektör hakkında bilgi sahibi oldu.

Konuşmacılar GES sektöründe başvuru süreçleri, yönetmelik, yatırım teşvikleri, pazarlama faaliyetleri, sigorta sistemleri, satış noktası avantajları, "on-grid" ve "off-grid inverterler", lityum batarya esnek panel ürünleri, enerji depolama sistemleri, araç şarj istasyonları ve yönetmelikleri, tarımsal sulama sistemleri, CW Gençlik projesi gibi çeşitli konularda bilgilendirilirken, 2024'ün genel değerlendirmesi ve 2025'e dair hedefler ve öngörülerle birlikte gelecek planlamaları da masaya yatırıldı.

"Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız"

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bugüne kadar satış noktalarıyla birlikte oldukça başarılı çalışmalara imza attıklarını belirtti.

Sarvan, güneş enerjisi sektöründe birlikte yazdıkları başarı hikayesini daha da ileri taşımak için bir arada olduklarını aktararak, "CW Enerji ailesinin bir parçası olarak gösterdiğiniz emek, azim ve bağlılık için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz bulunduğunuz bölgede güneşin gücünü insanlara ulaştıran, onların geleceklerini aydınlatan ve temiz enerjiyle tanıştıran öncülersiniz. Sizlere en kaliteli ürünleri sunmak ve başarılarınızı daha da büyütmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Her geçen gün kendilerini daha çok geliştirerek, başarılı projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerine dikkati çeken Sarvan, satış noktalarıyla daha güçlü olduklarını kaydetti.

Sarvan, CW Enerji ailesinin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirterek, "Hep birlikte daha nice başarılara imza atacağız. Unutmayın, güneş her gün yeniden doğar. Biz de her yeni günle birlikte daha büyük adımlar atacağız. Hep birlikte el ele vererek ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk malı ürünlerinin dünya piyasalarındaki bilinirliliğini artırmayı hedeflediklerine değinen Sarvan, yerli ve milli kaynaklarla üretime destek olmayı, Türkiye'nin enerji ihtiyacı açısından dışa bağımlılığını azaltmayı amaçladıklarını anlattı.

Sarvan, dürüst, güvenilir, ilkeli ve fikir sahibi bir kuruluş olarak varlığını uzun süreler devam ettirebilmeyi misyon edindiklerine işaret ederek, "Türkiye için üretiyoruz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Alanında uzman ve her detayı ayrıntılı düşünen bir ekibimiz var. Yıllık 1.8 GW üretim kapasitesiyle ülkemizin önde gelen güneş paneli üreticilerinden birisi olma ayrıcalığını gururla sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin enerji sektöründe sergilediği büyüme ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla uluslararası arenada dikkati çeken bir ülke haline geldiğinin altını çizen Sarvan, enerji sektörünün toplam büyüklüğünün her geçen yıl artarken, özellikle güneş enerjisi sistemleri (GES) alanında Türkiye'nin hem Avrupa hem de dünya sıralamasında önemli bir konumda yer aldığını vurguladı.

Sarvan, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü bakımından Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci sırada bulunduğunu ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Veriler ülkemizin yenilenebilir enerjiye olan yatırımlarının ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bu başarı, ülkemizin enerji ithalatını azaltırken, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlıyor. 2030'a kadar Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücünün 30 GW'ı aşması hedefleniyor. Dünya genelinde temiz enerjiye geçişin hızlandığı bu dönemde, CW Enerji olarak projelerimizle ve pazarlama faaliyetlerimizle bu hedeflere ulaşmaya katkıda bulunmak adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Devletimizin de bu alanda sağladığı destekler çok önemli. Bu desteklerin artarak devam etmesi en büyük beklentimiz."

CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz da, satış noktalarıyla birlikte birçok projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Yerli ve milli bir Türk markası olarak ülkemizde tercih edilen lider firmalar arasında olduklarına dikkati çeken Yılmaz, "Bizler yıllar önce bugünlerin tohumlarını ekerken gerçekten çok inandık, çok çalıştık ve hep birlikte bugünlere geldik. Bugünlere gelmemizde satış noktalarımızın emekleri ve özverili çalışmalarının payı büyük. Hep birlikte büyük bir aileyiz ve aramız katılan yeni arkadaşlarımızla daha da büyümeye devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

İçinde bulundukları dönemde sektörün geleceğin en stratejik konularından biri olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böylesine değerli ve önemli bir sektöre hizmet edebilmek hepimiz için gurur verici. Hem üretiyor hem istihdam oluşturuyor hem de gelecek nesillere temiz bir dünya bırakıyoruz. Bugünlere geldiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Hep birlikte çok daha iyi yerlere gelecek ve bundan sonra da büyüme yolculuğumuza devam edeceğiz."

Her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımın yoğun olduğu geleneksel satış noktaları toplantısının son gününde gala yemeği gerçekleştirildi. Galada, türkülerin sevilen ismi Elif Buse Doğan sahne aldı. Gala gecesinde ciro, EPC, e-ticaret, sulama, ısı pompası, lityum batarya, MTS gibi kategorilerde başarılı satış noktaları ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Antalya, Türkiye, Enerji, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, Satış Temsilcilerini Antalya'da Ağırladı - Son Dakika

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